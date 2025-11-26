Claude Opus 4.5: il nuovo modello supera tutti e costa meno

La sfida tra colossi dell’IA continua senza sosta tramite l’introduzione di aggiornamenti che mirano a potenziare e ampliare i modelli già noti. In tal contesto, Anthropic conquista un’ottima posizione nel settore dell’intelligenza artificiale generativa con il rilascio del suo nuovo modello Claude Opus 4.5. Con una capacità di ragionamento ancora più potente e il suo costo competitivo, la novità di Anthropic supera i rivali attirando l’attenzione su di sé.

Claude Opus 4.5: tutte le novità rilasciate da Anthropic

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“È intelligente, efficiente e il miglior modello al mondo per la programmazione, gli agenti e l’uso del computer. ”

Così Anthropic presenta il suo nuovo modello, Claude Opus 4.5, rilasciato proprio nelle ultime ore e già disponibile su tutte le app, tramite API e nelle principali piattaforme di cloud. A seguire l’azienda descrive il suo ultimo aggiornamento tramite la condivisione dei risultati ottenuti nelle fasi di test, i quali sostengono la sua predominanza sui modelli attualmente in mercato e rendono il tutto ancora più interessante se accostati alla scelta del colosso di ridurre i costi necessari per poter sfruttare l’aggiornamento. Infatti, gli utenti potranno andare incontro a una spesa di 5,00 euro per milione di token in input e di 25 euro per milione di token in output.

Tra i punti di forza della nuova versione di Claude vi sono l’abilità nella programmazione e la creazione di agenti IA; a ciò si aggiungono la velocità e la potenza, oltre alla capacità di ragionamento avanzata. Il nuovo Claude, inoltre, gestisce al meglio le conversazioni lunghe e offre risposte più coerenti e naturali. I miglioramenti introdotti coinvolgono anche la capacità di debug e di gestire problemi complessi con ottimi risultati. E non mancano le novità lato sicurezza, la stessa azienda afferma che il nuovo modello è molto difficile da ingannare tramite prompt injection ponendosi così come tra i più efficienti.