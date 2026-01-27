Clair Obscur Expedition 33: il primato assoluto dei Game of the Year

In questo articolo Indice dei contenuti 1 sezione 01 Podio e consenso del pubblico

Clair Obscur Expedition 33 ha raggiunto 436 riconoscimenti come Game of the Year, superando il precedente primato detenuto da Elden Ring. La graduatoria nasce da un lavoro di raccolta svolto all’interno della community di ResetEra, considerata una fonte di riferimento per l’analisi delle premiazioni. Il sistema non segue criteri ufficiali unificati, poiché i concorsi dedicati ai videogiochi non adottano regole rigide come accade nel cinema. La crescita costante degli eventi ha inoltre favorito i titoli più recenti, che trovano spazio in un numero maggiore di cerimonie. È stato anche chiarito che il conteggio attribuito a Elden Ring risultava sovrastimato: le vittorie effettive sono 429. La categoria GOTY viene descritta come analoga al premio per il miglior film, mentre il numero complessivo di trofei comprende anche riconoscimenti collaterali.

Podio e consenso del pubblico

La nuova classifica colloca Clair Obscur Expedition 33 al vertice, seguito da Elden Ring e da The Last of Us Parte II, che conta 326 vittorie. Poco distante resta Baldur’s Gate III, con 288 premi che in precedenza gli avevano garantito la terza posizione. Accanto ai giudizi delle giurie specializzate emerge il peso delle categorie Players Choice, dove il voto è affidato direttamente ai giocatori. Anche in questo ambito il titolo di Sandfall Interactive guida la graduatoria con 125 successi, davanti a The Last of Us Parte II con 115 ed Elden Ring con 97. Il dato viene interpretato come segnale di un consenso diffuso che non si limita alle valutazioni critiche, ma coinvolge anche la base degli utenti.

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Il percorso di Clair Obscur Expedition 33 nella stagione dei premi non risulta concluso. Il gioco resta in lizza per riconoscimenti in manifestazioni di rilievo come i DICE Awards, con cerimonia prevista a febbraio a Las Vegas, e i GDC Awards, programmati a marzo durante la Game Developers Conference di San Francisco. In primavera arriveranno anche i BAFTA Game Awards di Londra. Le nomination già pubblicate per i GDC mostrano il titolo presente in tutte le categorie principali, per un totale di otto candidature. Secondo le proiezioni più ottimistiche, il numero complessivo delle vittorie potrebbe salire oltre quota 450. L’attenzione mediatica viene così alimentata da un risultato che consolida la posizione del gioco nelle cronache del settore e ridefinisce i parametri con cui vengono confrontati i grandi successi di oggi.