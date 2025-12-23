Cina: occhiali AI per la polizia stradale

A quanto pare la rivoluzione dettata dall’intelligenza artificiale non riguarda solo gli smartphone e soprattutto lo svago, a dimostrarcelo infatti è la Cina dal momento che presso Changsha, grande città della provincia dell’Hunan, la polizia stradale ha iniziato ad utilizzare dei particolari occhiali smart dotati di intelligenza artificiale che consentono agli agenti di identificare veicoli e conducenti e ovviamente le informazioni necessarie in pochi secondi, limitando di fatto le operazioni da svolgere e di conseguenza accorciando i tempi necessari per tutte le attività.

Si tratta di un passo in avanti decisamente notevole dal momento che questi occhiali sono dotati di un design davvero simile a un paio di occhiali normali ma includono una serie di caratteristiche che gli permettono di svolgere numerose attività, come se non bastasse questi occhiali godono di un’autonomia dichiarata di circa otto ore che equivale per l’appunto alla durata di un turno di lavoro della polizia stradale, tutto ciò unito ad una ergonomia decisamente ben realizzata permette di portare questi occhiali per tutta la durata del turno di lavoro.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Dispositivo utile

Nello specifico, questi occhiali sono dotati di fotocamere grandangolari potenziate da un particolare software di stabilizzazione predittiva che consente di effettuare scatti decisamente nitidi anche quando il soggetto è particolarmente in movimento, dopodiché tutti i dati vengono immessi nel sistema che restituisce in poco tempo tutte le informazioni necessarie direttamente a schermo, ciò di fatto rende il tutto più facile e scorrevole.

Nello specifico, la punta di diamante di questo sistema dovrebbe essere il sistema di riconoscimento delle targhe del momento che è quest’ultimo funziona anche off line e garantisce secondo le stime dichiarate una precisione del 99%, come se non bastasse dovremmo avere un tempo di risposta inferiore al secondo con una perfetta capacità di funzionamento, di giorno e di notte e in condizioni di scarsa illuminazione.

Come se non bastasse questi occhiali offrono il riconoscimento del volto, gli input vocali e la registrazione video integrata direttamente nella montatura, tutta una serie di funzionalità ovviamente molto utili quando si parla di sicurezza stradale.