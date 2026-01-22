Chrome su iPhone apre alla migrazione da Safari con importazione via file zip

Cambiare browser su iPhone non è mai stato un passaggio immediato. Safari è profondamente integrato in iOS e, fino a oggi, spostare dati come segnalibri o password verso Chrome richiedeva quasi sempre il passaggio da un computer. Con una novità in arrivo su Chrome per iOS, però, lo scenario è destinato a cambiare, rendendo la transizione più semplice anche direttamente dallo smartphone.

La nuova funzione debutta con Chrome 145, attualmente disponibile in versione beta, e introduce un’opzione dedicata all’importazione dei dati di navigazione da Safari.

Importazione diretta, ma con un passaggio manuale molto semplice

La novità consente di trasferire segnalibri, cronologia e password, ovvero gli elementi più importanti per chi decide di cambiare browser. Il punto centrale è che l’operazione può essere gestita interamente da iPhone, senza dover ricorrere a un Mac o a un PC, come accadeva finora.

Il meccanismo scelto da Google non prevede però un accesso diretto ai dati di Safari. Le regole di iOS continuano infatti a impedire a browser di terze parti di leggere liberamente le informazioni del browser di sistema. Per aggirare il limite, Chrome utilizza una soluzione alternativa: l’esportazione manuale dei dati di Safari in un file zip.

Come funziona il trasferimento dei dati da Safari

Il processo parte dunque da Safari, dove i dati vengono esportati e salvati come archivio zip direttamente sull’iPhone. A questo punto è sufficiente aprire Chrome, accedere al nuovo strumento di importazione e selezionare il file appena creato. Prima di completare l’operazione, il browser mostra un riepilogo dettagliato di ciò che verrà trasferito, lasciando all’utente la conferma finale.

Non è un passaggio automatico in senso stretto, ma rappresenta comunque un netto miglioramento rispetto al passato. Eliminare la necessità di un computer rende il cambio di browser meno macchinoso e più alla portata di chi usa lo smartphone come unico dispositivo.