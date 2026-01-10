Chrome per Android: la Modalità Lettura cambia volto e diventa più coerente

La Modalità Lettura di Chrome è da anni una delle funzioni più utili per chi legge articoli lunghi dallo smartphone. Nonostante questo, l’esperienza non è mai stata davvero lineare. La visualizzazione semplificata compariva solo su alcune pagine, con un comportamento poco prevedibile, e l’attivazione passava da un grande pulsante accanto alla barra degli indirizzi che poi si trasformava in una piccola icona. Un sistema funzionale, ma tutt’altro che intuitivo.

Negli ultimi giorni, però, qualcosa sta cambiando. Su alcuni dispositivi Android è comparsa una nuova implementazione della Modalità Lettura che punta a risolvere proprio queste incoerenze, rendendo la funzione più accessibile e più facile da usare nella vita quotidiana.

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Una modalità lettura più visibile e meno invasiva

La prima novità riguarda il modo in cui la Modalità Lettura viene attivata. L’opzione “Mostra modalità lettura” è ora presente direttamente nel menu a tre puntini di Chrome, subito sotto la voce “Ascolta questa pagina”. A differenza del passato, il pulsante è sempre disponibile, indipendentemente dal sito visitato. Questo rende il comportamento della funzione finalmente prevedibile, eliminando l’incertezza sul fatto che un articolo sia o meno “compatibile”.

Con questo cambiamento scompare la scorciatoia nella Omnibox, ma resta comunque un comando dedicato per uscire rapidamente dalla Modalità Lettura, evitando passaggi inutili.

Nuova interfaccia e stile Material più moderno

Anche l’aspetto grafico è stato rivisto. Una volta attivata, la Modalità Lettura non occupa più l’intero schermo. La barra degli indirizzi rimane visibile e, nella parte inferiore, compare un pannello in stile Material 3 Expressive, con animazioni fluide e pulsanti che cambiano forma in modo naturale durante l’interazione.

Il pannello consente di personalizzare l’esperienza come in passato, ma in modo più ordinato. È possibile scegliere il carattere tra sans serif, serif e monospaziato, regolare la dimensione del testo fino al 250% e impostare lo sfondo in modalità chiara, seppia o scura. Tutto risulta più leggibile e meglio integrato con il resto dell’interfaccia di Android.

Preferenze che finalmente restano attive

Uno degli aspetti più apprezzabili di questo aggiornamento riguarda la gestione delle impostazioni. Le preferenze della Modalità Lettura vengono ora mantenute da una pagina all’altra, evitando di dover riconfigurare ogni volta font, dimensioni e colori. È un dettaglio apparentemente minore, ma che migliora in modo concreto l’esperienza per chi legge spesso da smartphone.

La possibilità di attivare manualmente la Modalità Lettura in qualsiasi momento rende inoltre la funzione più affidabile rispetto al passato, soprattutto su siti con layout complessi o ricchi di elementi superflui.

Disponibilità graduale

Il nuovo design è stato avvistato su alcuni dispositivi Android con Chrome versione 143 nel canale stabile, ma la distribuzione non è ancora completa. Si tratta quindi di un rollout graduale, destinato ad ampliarsi nelle prossime settimane.

Questo rinnovamento mostra una chiara volontà di rendere la Modalità Lettura uno strumento centrale e coerente, finalmente all’altezza delle esigenze di chi utilizza Chrome per informarsi e leggere contenuti lunghi da mobile.