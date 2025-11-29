Chery amplia la sua strategia italiana con tre nuovi marchi

Il Gruppo Chery continua a rafforzare la propria presenza in Italia, dopo i risultati positivi ottenuti da Omoda e Jaecoo. L’azienda prepara un ampliamento significativo della sua offerta attraverso tre nuovi marchi destinati a entrare nel mercato nei prossimi anni.

Lepas sarà il primo a debuttare e rappresenta l’anello iniziale di una strategia che punta a segmenti molto diversi. La presentazione ufficiale è avvenuta durante il Salone Auto di Torino, anticipando l’arrivo del modello L8 previsto per il 2026. Si tratta di un SUV ibrido plug-in dalle dimensioni generose e pensato per competere nel mercato europeo. Lepas vuole coprire vari segmenti con cinque modelli che arriveranno entro tre anni, puntando sulla creazione di una rete globale particolarmente estesa. La gestione del marchio sarà affidata allo stesso team che coordina le attività di Omoda e Jaecoo, garantendo continuità commerciale e operativa. Chery considera l’Italia un territorio strategico e vede nei nuovi brand l’occasione per consolidare una posizione già in crescita.

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Fuoristrada, premium e nuovi segmenti: come cambierà l’offerta Chery

Il marchio iCaur entrerà invece nel mercato nel 2027 e si rivolgerà agli appassionati del fuoristrada. . Il V27 si distingue per dimensioni imponenti e un powertrain range extender pronto a offrire un’autonomia elettrica di circa duecento chilometri. La potenza complessiva sfiorerà valori molto elevati, permettendo prestazioni adeguate anche nelle situazioni più impegnative. iCaur punterà molto sulla personalizzazione, includendo accessori pensati per chi ama viaggiare all’aperto.

Exlantix chiuderà il cerchio con una proposta orientata al segmento premium. Il marchio arriverà sul mercato italiano entro cinque anni con modelli già lanciati in Cina. Le vetture ES ed ET offriranno tecnologie avanzate e un design pensato per competere con realtà europee consolidate. L’obiettivo è creare un’identità elegante e tecnologica, capace di attrarre clienti interessati a un’alternativa moderna. L’espansione dei tre marchi rappresenta una scommessa importante per Chery, che punta a rafforzare il proprio ruolo in un mercato in piena trasformazione. Le tempistiche indicate mostrano un progetto di lungo respiro che potrebbe cambiare la percezione del gruppo in Italia.