ChatGPT, la Memoria ora si aggiorna da sola e ti conosce meglio

ChatGPT sta imparando a ricordare meglio chi siamo, cosa facciamo e come cambiano le nostre abitudini nel tempo. OpenAI ha presentato un aggiornamento piuttosto corposo della funzione Memoria del suo assistente, basato su una nuova architettura pensata per trattenere le informazioni con più precisione, riassumere il contesto delle chiacchierate e, soprattutto, tenere tutto aggiornato in automatico. L’obiettivo dichiarato è semplice da spiegare e ambizioso da realizzare: risposte sempre più cucite addosso a ogni singolo utente, sulla base di ciò che è già emerso nelle conversazioni passate.

Una memoria che si aggiorna da sola

Già oggi la Memoria di ChatGPT serve a conservare i dettagli che contano e ad adattare le risposte a gusti, interessi e preferenze raccolte lungo il cammino. Con questo intervento, però, OpenAI alza l’asticella e rende il meccanismo più dinamico. Il cuore della novità è l’evoluzione di un processo interno chiamato Dreaming, una tecnologia che permetteva al chatbot di organizzare e selezionare in background le informazioni rilevanti sfruttando le conversazioni esistenti. Ora questo sistema viene incastonato dentro la nuova architettura della memoria.

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C’è poi un aspetto che farà piacere a chi tiene alla trasparenza. Gli utenti potranno vedere un riepilogo di tutto ciò che ChatGPT sa di loro, aggiungere nuovi dettagli, correggere quelli già presenti e indicare in modo esplicito quali argomenti l’assistente dovrebbe tenere a mente e in quali situazioni richiamarli. Niente più scatola nera, insomma, ma una specie di scheda personale consultabile e modificabile.

La parte forse più interessante riguarda il tempo. Fino a ieri ChatGPT poteva ricordare un evento comunicato dall’utente, senza però capire come si evolveva. OpenAI porta l’esempio di un viaggio a Singapore: prima il chatbot poteva annotare che la persona era in partenza e continuare a rispondere come se quel viaggio fosse ancora lì, congelato nel presente. Con il nuovo update l’intelligenza artificiale aggiorna il contesto da sola. Così “Andrai a Singapore a luglio” diventa “Sei stato a Singapore a luglio 2026”, e la memoria resta allineata a quello che è realmente successo.

Quando arriva il nuovo aggiornamento

Oltre alla potenza, OpenAI mette l’accento sull’efficienza. La nuova architettura, a detta dell’azienda, sfrutta meglio le risorse di calcolo, ed è proprio questo risparmio a rendere possibile l’estensione graduale delle funzioni avanzate della memoria a un pubblico più largo. In pratica, meno spreco computazionale significa più persone raggiunte.

Sul fronte tempistiche, il rollout è già partito per gli utenti ChatGPT Pro e Plus negli Stati Uniti. L’azienda ha confermato che a breve toccherà agli altri Paesi e che, nelle prossime settimane, le novità arriveranno anche per chi usa i piani Free e Go.