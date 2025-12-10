ChatGPT integra Photoshop, Acrobat ed Express: gli strumenti Adobe arrivano gratis nella chat

Una novità importante segna l’inizio di una collaborazione che punta a semplificare la creazione di contenuti digitali. Adobe rende disponibili versioni integrate di Photoshop, Acrobat e Adobe Express direttamente all’interno di ChatGPT, senza costi aggiuntivi. È un’integrazione pensata per chi lavora ogni giorno con immagini, PDF o progetti grafici e desidera farlo senza passare da un’applicazione all’altra.

Modifica di immagini e PDF senza uscire dalla conversazione

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La modalità d’uso è immediata. Dopo aver caricato un file, basta richiamare l’app Adobe desiderata e spiegare l’intervento da eseguire. Da quel momento, l’applicazione rimane attiva per l’intera conversazione e le operazioni successive possono essere richieste con la stessa naturalezza.

Gli strumenti disponibili nelle versioni integrate

Le funzioni offerte non replicano l’intero set professionale delle app desktop, ma coprono gestioni frequenti e utili nella quotidianità. Photoshop permette di applicare modifiche mirate, intervenire su porzioni dell’immagine, regolare esposizione, luminosità, contrasto e utilizzare effetti creativi già pronti.

Acrobat offre invece la possibilità di comprimere documenti, convertirli in PDF, estrarre testo o tabelle, unire file diversi o lavorare su PDF esistenti senza dover aprire applicazioni aggiuntive.

Adobe Express e i progetti grafici dentro ChatGPT

Per chi si occupa di contenuti visivi, Adobe Express porta nella chat un set di strumenti dedicato alla creazione di locandine, materiali promozionali, inviti o contenuti per i social. I singoli elementi dei progetti – testi, colori, immagini, forme – possono essere modificati direttamente nella conversazione. Una volta realizzato un progetto, è sempre possibile aprirlo nelle versioni complete delle app Adobe per ulteriori rifiniture.

Disponibilità su desktop, mobile e web

Photoshop, Acrobat ed Express sono disponibili gratuitamente per tutti gli utenti ChatGPT in Italia su desktop, web e iOS. Adobe Express è già accessibile anche su Android, mentre il supporto per Photoshop e Acrobat arriverà successivamente sulla piattaforma mobile di Google. Gli utenti ora possono avere una marcia in più.