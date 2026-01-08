CES 2026: Bosch eBike Systems espande la protezione digitale antifurto

Il furto di una eBike non è solo una perdita economica, ma anche una forte fonte di frustrazione per chi la utilizza ogni giorno. Proprio per contrastare questo fenomeno sempre più diffuso, Bosch eBike Systems ha presentato al CES 2026 una nuova evoluzione della propria protezione antifurto digitale, pensata per rendere le bici elettriche rubate praticamente inutilizzabili e difficili da rivendere.

La novità si integra direttamente nel sistema intelligente Bosch e sarà disponibile gratuitamente tramite l’app eBike Flow a partire da fine gennaio 2026.

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eBike segnalate come rubate e bloccate nell’ecosistema Bosch

Il cuore della nuova soluzione è la possibilità di contrassegnare una eBike o una batteria come rubata direttamente dall’app eBike Flow. Una volta attivata la segnalazione, lo stato di furto diventa visibile in tutto l’ecosistema digitale Bosch eBike Systems.

Chiunque tenti di collegarsi a una eBike rubata tramite l’app riceverà un avviso immediato. Allo stesso tempo, la bici perde l’accesso alle funzioni smart, come aggiornamenti software, personalizzazione delle modalità di guida e servizi digitali. Anche i rivenditori specializzati vengono avvisati quando collegano una eBike segnalata come rubata per manutenzione o diagnosi.

Questo approccio rende la rivendita dell’usato estremamente complicata e aumenta concretamente le possibilità di recupero del mezzo.

Un sistema centralizzato che protegge ogni componente

Ogni eBike dotata di sistema intelligente Bosch registra in modo univoco motore, batteria e display, associandoli a un profilo utente specifico. Quando una bici viene segnalata come rubata, l’informazione viene archiviata in modo centralizzato e condivisa tra tutte le piattaforme Bosch, dalle app ai software di assistenza.

La rimozione della segnalazione può avvenire solo tramite l’account del legittimo proprietario, garantendo un elevato livello di sicurezza e controllo.

Questa funzione si affianca alle soluzioni già esistenti come eBike Lock, eBike Alarm e Battery Lock, rafforzando ulteriormente l’obiettivo di Bosch: ridurre drasticamente i furti di eBike attraverso la tecnologia.

Nuove funzioni anche per flotte e utenti commerciali

Bosch eBike Systems guarda anche al mercato professionale, introducendo strumenti avanzati per flotte aziendali, noleggi ed eBike sharing. Gli operatori possono ora disattivare da remoto l’assistenza alla pedalata, una funzione utile in caso di mancata restituzione o utilizzo non autorizzato.

Attraverso un’interfaccia cloud dedicata, è possibile monitorare stato della batteria, autonomia stimata, manutenzione, posizione GPS e statistiche di utilizzo, integrando i dati nei sistemi di gestione già esistenti.

Con queste novità presentate al CES 2026, Bosch eBike Systems compie un passo deciso verso una mobilità elettrica più sicura, controllata e intelligente, rendendo il furto di eBike sempre meno conveniente e sempre più rischioso per chi lo commette.