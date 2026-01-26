Caviar presenta Aladdin, il primo robot di lusso rivestito d’oro

Il concetto di lusso incontra quello di robotica in una proposta che punta a ridefinire entrambi. Caviar ha annunciato Aladdin, quello che l’azienda definisce come il primo robot di lusso al mondo, un progetto che unisce tecnologia avanzata, ispirazioni culturali arabe e riferimenti all’arte islamica.

Un progetto esclusivo pensato su commissione

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Aladdin non nasce come prodotto destinato al mercato di massa. Come già avvenuto per smartphone personalizzati con oro 18 carati e materiali pregiati, Caviar ha scelto la strada dell’esclusività assoluta. Il robot verrà realizzato solo su commissione, con ogni unità personalizzata a mano attraverso decorazioni uniche, accenti in oro e intarsi di pietre preziose. L’idea è quella di offrire un oggetto irripetibile, più vicino a un’opera d’arte che a un semplice dispositivo tecnologico.

La base tecnologica resta invariata

Dal punto di vista tecnico, Aladdin si basa sulla piattaforma Unitree G1, già nota per le sue capacità di movimento e interazione, dimostrate in diverse occasioni negli ultimi anni. Caviar ha chiarito che non interverrà sull’hardware o sulle funzionalità del robot, concentrando il lavoro esclusivamente sul design esterno. Il corpo originale verrà quindi riprogettato per lasciare spazio a una struttura dorata, lontana dall’estetica metallica e industriale tipica della robotica tradizionale.

Tra simbolismo e personalizzazione

Dietro la scelta del nome Aladdin c’è anche una componente poetica. L’azienda paragona il genio della lampada del mito di Aladino all’intelligenza artificiale che anima la macchina, una metafora che lega immaginario narrativo e tecnologia contemporanea. Un parallelismo curioso, che rafforza l’idea del robot come entità quasi magica, capace di rispondere ai desideri del suo proprietario.

La personalizzazione è un altro pilastro del progetto. Gli acquirenti saranno coinvolti direttamente nel processo creativo, scegliendo motivi decorativi ed elementi simbolici. Designer e ingegneri di Caviar avranno poi il compito di tradurre queste indicazioni in un prodotto finito, coerente e altamente esclusivo.