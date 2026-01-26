CATL: in arrivo una nuova batteria agli ioni di sodio

In questo articolo Indice dei contenuti 1 sezione 01 Batteria agli ioni di sodio di CATL: ecco i dettagli

CATL continua a lavorare per ampliare il panorama delle batterie per la mobilità elettrica. L’obiettivo è offrire soluzioni più performanti, sicure e adatte a contesti di diversi. In quest’ottica si inserisce la presentazione della nuova batteria agli ioni di sodio. Ideata per i veicoli commerciali leggeri. Secondo quanto dichiarato dall’azienda, si tratta della prima batteria agli ioni di sodio prodotta in serie per furgoni e piccoli camion. Un dettaglio che segna il passaggio dalla fase sperimentale a quella industriale di tale tecnologia. Tale batteria offre una capacità di 45 kWh e una densità energetica di 175 Wh/kg. Uno degli aspetti più interessanti riguarda la durata nel tempo. CATL parla di oltre 10.000 cicli di carica e scarica, un dato che, se confermato nell’uso reale, potrebbe tradursi in una vita operativa lunga e in costi di gestione più contenuti per flotte e aziende. Non manca poi il tema della sicurezza: la batteria è già certificata secondo il nuovo standard nazionale cinese GB 38031-2025.

Batteria agli ioni di sodio di CATL: ecco i dettagli

Il vero punto di svolta, però, è il comportamento alle basse temperature. Qui la tecnologia agli ioni di sodio mostra uno dei suoi vantaggi più evidenti. CATL afferma che la batteria riesce a funzionare senza difficoltà anche a meno 40 gradi Celsius. Mantenendo il 90% della capacità utilizzabile. Un risultato notevole, soprattutto se si considera che la ricarica resta possibile anche a meno 30 gradi. Ciò apre scenari molto concreti per l’elettrificazione dei trasporti commerciali in regioni caratterizzate da inverni estremi. Ovvero dove le batterie agli ioni di litio tradizionali iniziano a mostrare tutti i loro limiti.

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Non è un caso, quindi, che CATL sta puntando con decisione sugli ioni di sodio. Già nei mesi scorsi l’azienda aveva indicato il 2026 come un anno chiave per la diffusione di tale tecnologia. Oltre alla migliore resistenza al freddo, entrano in gioco costi più bassi e una maggiore sicurezza intrinseca. Fattori che rendono tali batterie utili per applicazioni su larga scala.