Camerieri robot: Zerith vuole le 100 unità al mese

Recentemente la nota azienda Zerith Robotics, ha pubblicato un video che mostra uno scenario quasi fantascientifico e futuristico, parliamo di decine di robot umanoidi allineati all’interno di un grande stabilimento produttivo cinese, questi robot regolano la propria altezza del busto, muovono le braccia in sincronia e avanzano leggermente prima di procedere ad un inchino collettivo, si tratta ovviamente di immagini a puro scopo dimostrativo che però rappresentano l’obiettivo fissato dall’azienda che punta a passare da una fase di sviluppo ad una vera e propria produzione di massa per un eventuale messa in commercio.

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L’obiettivo dichiarato

Secondo quanto dichiarato dal noto sito specializzato in robot Housebots, il modello H1, quello mostrato nelle immagini, avrebbe già superato la quota 100 unità al mese in meno di un anno, un dato assolutamente di primissimo livello se pensiamo che fino a poco tempo fa questa tipologia di robot era presente solo all’interno di alcune bozze o schemi, il colpo di scena vera e proprio però è rappresentato dal prezzo indicato che equivale a 99.000 Yuan, l’equivalente al cambio di 12.500 €, una soglia di prezzo che, tralasciando l’utente comune, pone questi robot all’interno della fascia più accessibile mai vista finora, non a caso gli ordini complessivi secondo le info avrebbero già superato quota 12,6 milioni di euro, le installazioni più attive risultano a Pechino e Shenzen.

Il robot in questione nasce con un obiettivo assolutamente preciso, si occupa infatti di lavori di servizio all’interno di ambienti di vario genere, per muoversi infatti non cammina su due gambe ma sfrutta una base composta da ruote omnidirezionale, una scelta che privilegia in modo importante la stabilità garantendo allo stesso tempo una semplicità meccanica interessante, tali elementi lasciano capire bene come il robot sia pensato per interni come uffici o comunque situazioni non estreme.

Per quanto riguarda invece le caratteristiche tecniche, quest’ultimo gode di un corpo regolabile in altezza ed è la possibilità di adattarsi a varie superfici e arredi, le due braccia sono articolate e possono dunque muoversi e maneggiare strumenti per la pulizia, abbiamo un’altezza di 1,8 m per un peso totale di 55 kg, ovviamente il robot in questione è dotato di tutti i sistemi utili in termini di sensori per un movimento preciso, abbiamo infatti il Lidar 3D e e telecamere di profondità per navigare in totale autonomia ed evitare gli ostacoli.