BYD Yangwang U9 Xtreme: la supercar elettrica che riscrive i record

La BYD Yangwang U9 Xtreme segna un nuovo capitolo per il marchio cinese, che negli ultimi anni ha ampliato la sua produzione anche nel settore delle auto ad alte prestazioni. Questa versione speciale della Yangwang U9 sarà prodotta in appena 30 unità. Una scelta che evidenzia l’intento di BYD di proporre non solo un prodotto tecnologicamente evoluto, ma anche esclusivo. Il debutto ufficiale arriva dopo mesi in cui la vettura ha attirato l’attenzione per i risultati ottenuti in pista e per i test di velocità che l’hanno vista protagonista.

A settembre, infatti, BYD ha comunicato due risultati che hanno immediatamente fatto notizia. Il primo riguarda la velocità massima registrata sul tracciato tedesco dell’Automotive Testing Papenburg. La Yangwang-U9 ha raggiunto 496,22 km/h, superando il precedente primato appartenuto alla Bugatti Chiron Super Sport 300+. Poco dopo è stato reso noto un secondo record, forse ancora più importante per gli appassionati. Si tratta del miglior tempo mai ottenuto da un’auto di serie al Nürburgring, con un cronometraggio di 6:59:157.

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Tecnologia BYD: 3.000 CV, batteria LFP e sospensioni DiSus-X

La BYD Yangwang U9-Xtreme nasce attorno a un’architettura a 1.200 volt, sviluppata per garantire prestazioni elevate e un controllo accurato dell’energia. La vettura adotta 4 motori elettrici, uno per ogni ruota, per una potenza complessiva di 3.018CV. Oltre alla forza bruta, BYD ha scelto una nuova generazione di batterie LFP Blade dotate di un sistema avanzato di raffreddamento, pensato per mantenere temperature stabili anche durante sessioni in pista.

Alla meccanica si affiancano elementi sviluppati appositamente per la stabilità alle alte velocità. L’auto monta cerchi da 20″ con pneumatici semi-slick realizzati da Giti, certificati fino a 500 km/h. Il telaio integra il sistema DiSus-X, una tecnologia che regola in tempo reale il movimento verticale delle ruote, aumentando la trazione in accelerazione e la precisione in frenata e in curva.

Insomma, con la Yangwang U9 Xtreme, BYD mostra la volontà di spingersi oltre il semplice concetto di supercar elettrica. Propone così un veicolo che punta a unire prestazioni da record, soluzioni tecniche innovative e un’esclusività riservata a pochissimi.