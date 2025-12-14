BYD punta alla perfezione produttiva con il programma “zero difetti”

Nel pieno della sua fase di espansione internazionale, BYD ha deciso di alzare ulteriormente il livello sulla qualità delle batterie. Come? Introducendo un ambizioso programma interno denominato “Zero Defects”. Secondo quanto riportato dalla stampa cinese, l’iniziativa nasce dalla volontà di ridurre al minimo qualsiasi problema lungo l’intero ciclo di vita degli accumulatori. In che modo? Intervenendo non solo sulle linee di produzione, ma anche sui processi di gestione, controllo e assistenza.

La strategia si inserisce in un momento particolarmente delicato per il gruppo. Quest’ultimo infatti sta aumentando in modo significativo la capacità produttiva per rispondere a una domanda in costante crescita. BYD non è più soltanto un costruttore che realizza batterie per i propri veicoli, ma un fornitore sempre più rilevante anche per altre case automobilistiche.

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L’obiettivo? Standardizzare ulteriormente ogni fase produttiva, ridurre le variabili e migliorare la tracciabilità dei componenti, così da intercettare eventuali difetti prima che possano trasformarsi in problemi sul mercato. In questo contesto, la qualità non viene più considerata un semplice requisito tecnico, ma un elemento fondamentale per sostenere la credibilità del marchio e rafforzare la fiducia dei partner industriali.

BYD guarda ai risultati globali per rafforzare la competitività

I dati sulla produzione aiutano a comprendere la portata della scelta di BYD. Nei primi tre trimestri del 2025, la produzione nazionale di batterie per veicoli elettrici e ibridi ha superato i 113 GWh, con una quota sempre più rilevante destinata a clienti esterni, che rappresentano ormai oltre un quinto del totale. Si tratta di un cambiamento profondo rispetto agli anni precedenti, quando la fornitura verso terzi era marginale.

Proprio questa apertura al mercato rende indispensabile un salto di qualità nella gestione industriale. Motivo per cui BYD punta ad allineare le proprie pratiche ai migliori standard internazionali entro il 2026. L’azienda mira a modelli organizzativi estremamente rigorosi, noti per l’attenzione maniacale alla riduzione degli errori e all’efficienza operativa.

Ridurre i difetti significa abbassare i costi, aumentare la sicurezza e consolidare una reputazione che può fare la differenza nei rapporti con i costruttori automobilistici e con il mercato globale. Con il programma “zero difetti”, BYD dimostra di voler crescere rapidamente senza rinunciare al controllo e alla qualità.