BYD: la ricarica flash sta per sbarcare in Europa

La nota società automobilistica cinese BYD sta lavorando duramente per costruire un vero e proprio ecosistema attorno alle proprie vetture elettriche, l’idea è quella di creare una piattaforma globale che possa aiutare l’utente nella gestione della propria vettura, ma non è tutto, l’azienda infatti si sta impegnando per portare un nuovo standard di ricarica che ha sviluppato di recente e per il quale ha iniziato a produrre modelli ad hoc che lo supportano, stiamo parlando dello standard con una potenza di picco attorno a 1.000 kW, in soli 5 minuti posso rifornire di energia, recuperando oltre 400 km autonomia, cosa che consentirebbe alle automobili di godere di una sorta di rifornimento simile a quello delle auto a motore termico, un piano di carburante e via, in modo da scacciare definitivamente la paura diffusa di rimanere senza carica residua.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Si lavora per portarlo in Europa

Le colonnine dotate di questo standard si chiamano Megawatt Flash Charger e BYD ha tutta l’intenzione di portarle nel vecchio continente, l’azienda infatti si sta attivando per costruire una vera e propria rete di ricarica ultraveloce sul suo europeo, la sede centrale operativa sarà a Bruxelles e l’azienda sta cercando una figura specializzata che possa coordinare supervisionare i lavori, nello specifico la società sta cercando una figura che possa supervisionare il tutto a 360° e che goda di un’ampia esperienza per quanto riguarda la gestione delle reti di ricarica, sia nella loro costruzione che nella loro gestione una volta ultimate, in parole povere una figura a 360° che possa gestire il tutto in modo capillare.

Al momento ovviamente non esistono auto dell’azienda cinese in Europa che supportano questo standard dal momento che tutte le vetture possono collegarsi alle colonnine da 1000 kW ma solo quelle abilitate possono sfruttare il massimo della potenza, ciò ovviamente non toglie che in futuro sicuramente ne arriveranno di adatte che potranno utilizzare la nuova rete che la società vuole costruire, segnale evidente che l’azienda punta fortemente al vecchio continente.