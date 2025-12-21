BYD Dolphin G: nel 2026 arriva in Europa la nuova Plug-in

BYD consolida il suo ruolo nel panorama auto europeo, con un’attenzione sempre maggiore verso l’elettrificazione e soluzioni ibride. In tale scenario, l’azienda continua a muoversi con decisione, puntando ad ampliare la propria presenza. L’obiettivo è aumentare le quote di mercato, da raggiungere anche grazie all’introduzione di nuovi veicoli progettati specificamente per l’Europa. Tra le novità attese figura un modello ibrido Plug-in il cui debutto è previsto per il 2026. Secondo quanto emerso, tale vettura dovrebbe chiamarsi BYD Dolphin G. A differenza di altri modelli già commercializzati, tale auto non nascerebbe come adattamento di un’auto sviluppata per il mercato cinese. Ma come un progetto concepito fin dall’inizio per il contesto europeo.

BYD presenta la nuova Dolphin G per il mercato europeo

Il nuovo modello potrebbe essere tra i primi a essere assemblati nello stabilimento che il gruppo sta completando in Ungheria. Un impianto destinato a giocare un ruolo chiave nella crescita del marchio in Europa. La produzione locale consentirebbe, infatti, di ridurre i tempi di consegna. Ed anche di rafforzare il legame tra il costruttore e il mercato di riferimento. Nello stesso sito industriale è già prevista la realizzazione della BYD Dolphin Surf. Ovvero la versione completamente elettrica.

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Riguardo le caratteristiche generali, la nuova BYD Dolphin G viene descritta come una hatchback a due volumi. Con una lunghezza di circa 4,3 metri, si colloca in una fascia strategica del mercato. Per la base tecnica, le informazioni disponibili suggeriscono una possibile parentela con la BYD Atto 2 DM-i. Ovvero il modello ibrido Plug-in già noto in altri mercati. Se tale ipotesi fosse confermata, la Dolphin G potrebbe adottare un sistema di propulsione composto da un motore a benzina quattro cilindri da 1,5 litri abbinato a un’unità elettrica.

Nella configurazione più performante di tale schema, la potenza complessiva raggiunge i 212 CV. Un ruolo centrale sarebbe svolto dalla batteria LFP da 18 kWh. Quest’ultima consentirebbe un’autonomia in modalità elettrica di circa 90 chilometri. Al momento, le informazioni ufficiali restano limitate. Non sono stati comunicati, infatti, dettagli relativi a prezzi, allestimenti o versioni disponibili. Con l’avvicinarsi del debutto, è plausibile che emergano ulteriori dettagli che chiariscano il ruolo del nuovo modello BYD.