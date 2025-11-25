BYD Atto 2 Comfort: nuova batteria, più autonomia e ricarica ultraveloce

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BYD amplia la gamma della sua elettrica compatta introducendo Atto 2 Comfort, una nuova versione che punta su efficienza, prestazioni e un’autonomia sensibilmente superiore. La vettura, basata sulla piattaforma e-Platform 3.0, si colloca a metà strada tra le varianti Active e Boost, ma introduce una batteria più grande e una gestione energetica ottimizzata.

Batteria Blade da 64,8 kWh e fino a 430 km di autonomia

La BYD Atto 2 Comfort è equipaggiata con una Blade Battery LFP da 64,8 kWh, che porta l’autonomia fino a 430 km nel ciclo WLTP, un incremento di oltre 100 km rispetto alle versioni precedenti da 45,12 kWh. Il motore elettrico eroga 150 kW di potenza e 310 Nm di coppia, garantendo uno 0-100 km/h in 7,9 secondi e una velocità massima limitata a 160 km/h. Altro punto di forza è la ricarica rapida in corrente continua fino a 155 kW: bastano 25 minuti per passare dal 10 all’80% della capacità. È inoltre presente la tecnologia Vehicle-to-Load (V2L), che consente di alimentare dispositivi esterni fino a 3,3 kW, trasformando l’auto in una piccola centrale mobile.

Design e interni senza rivoluzioni, ma più comfort

Sul piano estetico, la nuova Comfort mantiene le proporzioni note: 4.310 mm di lunghezza, 1.830 mm di larghezza e 1.675 mm di altezza, con un passo di 2.620 mm. L’abitacolo conserva l’impostazione moderna e luminosa, arricchita dal tetto panoramico in vetro e dai sedili anteriori con regolazione elettrica a sei vie e riscaldamento. Il sistema infotainment è gestito da un display centrale da 12,8 pollici ruotabile, accompagnato da una strumentazione digitale da 8,8 pollici. Non mancano porte USB-C da 60W e 18W, ricarica wireless da 50W e compatibilità con app come Spotify, YouTube, Zoom e Amazon Music, tutte aggiornabili via OTA. Il bagagliaio offre 450 litri di capacità, espandibili a 1.370 litri con i sedili posteriori abbattuti, confermando l’anima versatile del modello.

Prezzi e posizionamento

La nuova BYD Atto 2 Comfort si inserisce nella fascia intermedia della gamma, offrendo una combinazione bilanciata di autonomia e dotazioni. I prezzi non sono ancora stati ufficializzati per il mercato europeo, ma in base alle specifiche, la Comfort dovrebbe collocarsi tra i 31.000 e i 34.000 euro, con un vantaggio competitivo rispetto alle rivali dirette come MG4, Hyundai Kona Electric e Smart #1.