Bridgerton 4, arriva il trailer ufficiale su Netflix

Per queste festività natalizie il colosso dello streaming Netflix ha deliziato gli utenti con una fantastica novità. In queste ultime ore, il colosso ha pubblicato ufficialmente sui vari canali il video teaser ufficiale dell’inedita quarta stagione dei Bridgerton. Quest’ultima sarà divisa in due parti. La prima parte arriverà in veste ufficiale sulla piattaforma a partire dal 29 gennaio 2026. La seconda parte, invece, arriverà sulla piattaforma a partire dalla fine del mese di febbraio 2026.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Bridgerton 4, il colosso Netflix pubblica in rete il video teaser della nuova stagione

In queste ultime ore il colosso dello streaming Netflix ha pubblicato sui vari canali il video teaser ufficiale di Bridgerton 4. I fan di questa amata serie sono infatti in trepidante attesa per il suo arrivo, che come già detto sarà divisa in due parti. In attesa dell’arrivo della prima parte della quarta stagione di Bridgerton il 29 gennaio 2026, gli utenti potranno intanto deliziarsi con il video teaser della nuova stagione.

Osservando il video in questione, possiamo quindi farci un’idea di quello che accadrà. Il protagonista di Bridgerton 4 sarà il fratello Benedict Bridgerton. La storia di questa serie si basa sul terzo romanzo della scrittrice Julia Quinn, La Propoata di un Gentiluomo. Chiaramente ispirato alla storia di Cenerentola, la quarta stagione ricalca i punti chiave di questa fiaba. Durante un ballo in maschera organizzato da sua madre, Benedict incontra una fanciulla con un vestito d’argento.

Quest’ultima allo scoccare della mezzanotte scapperà, ma il cuore di Benedict sarà ormai conquistato. Il ragazzo andrà infatti in cerca della giovane fanciulla che ha perso un guanto durante il ballo. La fanciulla si chiama Sophie Beckett, ma è una giovane nata da una storia illegittima tra un conte e una cameriera. La storia tra i due giovani sembra dunque impossibile da raggiungere. Cosa ci riserverà la quarta stagione dei Bridgerton? Non ci resta che attendere per scoprirlo, anche se chi ha letto il romanzo conosce già la storia.