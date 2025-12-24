Bose QuietComfort SC: prezzo dimezzato oggi su Amazon

Le cuffie over-ear sono indiscutibilmente tra i prodotti più ricercati e richiesti dal pubblico, essendo comunque una soluzione su cui fare affidamento per godere di audio di alta qualità, oltre al totale isolamento dall’ambiente circostante, grazie ad un ANC di livello nettamente superiore a true wireless o similari. Tra i tanti modelli attualmente in commercio, le Bose QuietComfort SC sono nate per fare la differenza, un audio ricco, pieno e dettagliato può soddisfare le esigenze anche degli audiofili, fortunatamente oggi il prezzo Amazon è più alla portata di tutti.

Disponibili nella loro unica colorazione nera, le Bose QuietComfort SC sono realizzate prevalentemente in plastica, con una piacevole finitura opaca che non trattiene per nulla le impronte, anche se sono forse leggermente difficili da pulire. I padiglioni sono ricoperti da fintapelle e gommapiuma adatte ad un utilizzo prolungato, mentre l’archetto avvolge comodamente il capo, senza arrecare fastidio o dolore di alcun tipo.

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Compatibili con ogni sistema operativo in commercio, le cuffie over-ear possono essere facilmente utilizzate sia con iOS, che con Android, MacOS o anche Windows, sia con collegamento bluetooth 5.1, che semplicemente utilizzando il cavo jack da 3,5mm, così da optare anche per un collegamento fisico, riducendo al massimo la latenza.

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Bose QuietComfort SC: l’offerta di oggi è imperdibile su Amazon

Nessuno si sarebbe mai aspettato di poter spendere così poco sull’acquisto di un paio di cuffie Bose, infatti oggi possono essere vostre con un investimento finale di soli 179 euro, contro i 289 euro previsti in origine di listino, senza vincoli o limitazioni particolari. Potete procedere all’acquisto collegandovi subito qui.

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