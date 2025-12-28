BMW Serie 5 verso il restyling: come potrebbe cambiare la berlina

La BMW Serie 5 si avvicina a uno dei passaggi più delicati del suo ciclo di vita: il restyling di metà carriera. Un aggiornamento che, come da tradizione per l’azienda, non stravolge il progetto originale ma interviene in modo mirato su stile, tecnologia e dettagli funzionali.

L’attuale generazione ha segnato una svolta netta nel linguaggio stilistico della Serie 5, con linee più tese, superfici pulite e una presenza su strada più marcata. Il restyling dovrebbe partire proprio da questa base, affinando proporzioni e dettagli senza rinnegare l’identità del modello.

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Un frontale più moderno e tecnologico

Il cambiamento più evidente riguarderebbe il frontale. La classica calandra BMW resterebbe protagonista, ma con una forma leggermente rivista e una firma luminosa più sottile e tecnologica. I fari anteriori potrebbero adottare una grafica interna aggiornata, con elementi LED più affilati e una disposizione pensata per dare maggiore larghezza visiva alla vettura.

Anche il paraurti anteriore sembrerebbe più scolpito, con prese d’aria ridisegnate e soluzioni aerodinamiche più curate. L’obiettivo sarebbe duplice: migliorare l’efficienza e rendere la berlina visivamente più dinamica, avvicinandola allo stile dei modelli più recenti della gamma BMW.

Sul lato posteriore, le modifiche dovrebbero essere più discrete. I gruppi ottici potrebbero mantenere l’impostazione attuale, ma con una nuova firma luminosa e dettagli interni aggiornati, mentre il paraurti verrebbe rivisto solo nei particolari.

Interni e tecnologia al centro

Se all’esterno il restyling appare misurato, è all’interno che ci si aspettano gli interventi più significativi. La BMW Serie 5 restyling dovrebbe beneficiare di un aggiornamento dell’infotainment, con un’interfaccia più evoluta, maggiore integrazione digitale e nuove funzioni di assistenza alla guida.

Materiali, finiture e personalizzazioni resterebbero coerenti con il posizionamento premium del modello, ma con una maggiore attenzione all’esperienza utente, soprattutto per chi utilizza l’auto come berlina da viaggio.

Dal punto di vista tecnico, non sono attese rivoluzioni. Le motorizzazioni dovrebbero proseguire nel segno dell’elettrificazione, con versioni mild hybrid, plug-in hybrid e varianti completamente elettriche che continueranno a convivere nella gamma.