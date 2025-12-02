BMW Serie 3 e i3: diffuse nuove foto spia

La progressiva trasformazione della gamma BMW entra in una fase decisiva. Ciò con l’arrivo della nuova BMW Serie 3 e della sua variante a zero emissioni, la BMW i3. Due modelli distinti che condividono però un ruolo cruciale nella strategia del marchio. L’introduzione del linguaggio stilistico Neue Klasse, presentato ufficialmente attraverso la recente iX3 al Salone di Monaco, segna un punto di svolta che si riflette ora sulle prossime vetture. Le nuove immagini provenienti dalle sessioni di collaudo offrono informazioni utili per comprendere come BMW stia lavorando su tale gamma di vetture. Il design rivisto rappresenta l’elemento di continuità più riconoscibile fra i due modelli. Il tradizionale doppio rene di grandi dimensioni lascia spazio a un’impostazione più sobria. Le riprese frontali mostrano che mentre la Serie 3 con motore endotermico sembra privilegiare una presa d’aria inferiore più ampia, la BMW i3 adotta una soluzione coperta.

BMW Serie 3 e i3: cosa emerso dalle foto spia?

Gli scatti consentono, inoltre, di osservare parte dell’abitacolo dove spicca l’integrazione del nuovo BMW Panoramic iDrive. L’adozione di tale elemento su entrambe le versioni suggerisce un’uniformità tecnologica. Sul fronte tecnico, la BMW i3 adotta un’architettura a 800 V e potenzialmente powertrain analoghi a quelli della iX3. Con configurazioni che potrebbero raggiungere i 469 CV e un’autonomia superiore agli 800 km secondo ciclo WLTP. La Serie 3 presenterà, invece, motori endotermici, includendo opzioni Mild Hybrid e varianti Plug-in Hybrid.

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Da una prospettiva laterale emergono differenze più marcate. La linea del tetto della BMW i3 risulta visibilmente più piatta, una scelta che potrebbe essere legata alla diversa architettura della piattaforma Neue Klasse. Mentre la nuova Serie 3 mantiene una curvatura più tradizionale che scende gradualmente verso il lunotto. Anche le portiere posteriori sembrano adottare una soluzione leggermente differente, anche se il mimetismo applicato ai prototipi rende difficile una valutazione definitiva. Lo sportellino destinato alla ricarica o al rifornimento è collocato su entrambi i modelli sul lato destro, ma in posizioni non coincidenti. L’arrivo dei due modelli nel prossimo anno permetterà di verificare sul mercato come tale doppia strategia riuscirà a convivere e, soprattutto, a guidare BMW verso una nuova fase del proprio percorso di innovazione.