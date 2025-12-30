BMW M3 elettrica: quale potrebbe essere il suo design?

Il 2027 sarà un anno cruciale per BMW, che lancerà la nuova Serie 3 e, con essa, la BMW M3 elettrica. Una versione rivoluzionaria che porta per la prima volta il mito M nel mondo delle auto a emissioni zero. Basata sulla piattaforma Neue Klasse, la vettura promette un powertrain all’avanguardia e linee stilistiche ispirate al concept Vision Neue Klasse. Le prime immagini spia, apparse nei giorni scorsi, rivelano un corpo ancora parzialmente mascherato, ma ricco di dettagli interessanti. A tal proposito, alcuni designer hanno già realizzato render capaci di dare un’idea di come apparirà la vettura.

Ecco i possibili scenari per la nuova BMW M3 elettrica

Il frontale riprende il linguaggio della Neue Klasse, con fari allungati e firma luminosa a due segmenti inclinati, richiamando la recente iX3. Sul retro, le linee sottili degli stop orizzontali e un body kit aerodinamico M enfatizzano il carattere sportivo. Prese d’aria maggiorate, splitter, un piccolo spoiler e un imponente diffusore posteriore completano il look.

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All’interno, la BMW M3 elettrica offrirà l’innovativo BMW Panoramic iDrive, sedili e volante sportivi e materiali esclusivi. L’infotainment avrà una grafica dedicata, a conferma di come il lusso e la tecnologia siano perfettamente integrati in tale nuova generazione di M3. La vera rivoluzione è nel centro della vettura. Si parte da quattro motori elettrici con torque vectoring avanzato. Le prime stime parlano di una potenza di circa 700 CV. Valore sufficiente per prestazioni entusiasmanti, anche se prototipi di test hanno superato i 1.000 CV. Inoltre, versioni speciali potrebbero offrire maggiori opzioni agli utenti interessati.

L’attesa terminerà nel 2027, ma già nel corso del prossimo anno BMW svelerà nuovi dettagli. Tra design innovativo, tecnologia di bordo avanzata e prestazioni da sportiva pura, la M3 elettrica si prepara a scrivere un nuovo capitolo nella storia dell’azienda. Non resta che attendere per scoprire ulteriori informazioni riguardo la nuova vettura BMW.