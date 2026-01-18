BMW M, la nuova era delle auto elettriche

BMW ha annunciato che a partire dal 2027 la propria gamma di modelli ad alte prestazioni BMW M diventerà anche elettrica. La casa di Monaco di Baviera vuole ampliare il modo in cui i propri clienti vivono l’esperienza della “Ultimate Driving Machine” includendo anche la mobilità a zero emissioni allo scarico.

Come affermato da Franciscus van Meel, Managing Director di BMW M GmbH: “La prossima generazione di modelli è destinata a stabilire un nuovo punto di riferimento nel segmento delle vetture ad alte prestazioni”. Il dirigente ha poi continuato: “Con le tecnologie di ultima generazione Neue Klasse portiamo l’esperienza di guida BMW M a un livello superiore e sapremo entusiasmare i nostri clienti con una dinamica di guida straordinaria, pronta per la pista ma perfettamente fruibile nell’uso quotidiano”.

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Le vetture BMW M garantiranno l’esperienza di guida tipica del marchio tedesco ma consentiranno anche di espanderne le possibilità. L’azienda tedesca conferma he trazione completamente elettrica è pensata per ridefinire la dinamica di guida offerta dai prodotti del brand.

BMW ha svelato i piani per l’elettrificazione della sua gamma M dal 2027, promettendo un’esperienza di guida senza pari

Inoltre, le BMW M elettriche saranno caratterizzate da una elevata autonomia anche grazie all’architettura ad 800 V che offre prestazioni di ricarica di alto livello. Non mancherà l’attenzione all’efficienza energetica attraverso un recupero energetico che renderà i vari modelli altamente versatili.

La piattaforma delle vetture elettriche consentirà l’introduzione di elementi innovativi pensati per migliorare la dinamica di guida. Tra questi spicca l’azionamento individuale delle ruote che permetterà di migliorare la sicurezza di marcia in ogni condizione di guida.

Ogni aspetto della vettura sarà gestito dall’innovativa elettronica dotata di controllo centrale. Attraverso quattro computer ad alte prestazioni, definiti “Superbrain”, la centralina potrà effettuare controlli dedicata alla dinamica di guida (Heart of Joy), alla guida automatizzata, all’infotainment e alle funzioni di base e di comfort.