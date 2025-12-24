BMW iX1 restyling: il SUV elettrico cambia volto dentro e fuori

Il restyling della BMWiX1 rappresenta un passaggio fondamentale nell’evoluzione del SUV elettrico. Le ultime foto spia mostrano chiaramente come BMW abbia deciso di cambiare in profondità l’abitacolo. La modifica più rilevante riguarda l’adozione del nuovo BMWPanoramic iDrive. Un sistema che rivoluziona il concetto di interfaccia uomo-macchina.

La classica strumentazione digitale scompare, lasciando spazio al Panoramic Vision. Le informazioni essenziali di guida vengono proiettate sulla parte inferiore del parabrezza, sfruttando una superficie scura che restituisce un effetto tridimensionale. In questo modo il conducente può mantenere lo sguardo sulla strada. Riduce così le distrazioni e migliorando la sicurezza. Al centro della plancia resta un grande display dedicato all’ intrattenimento. Un vero e proprio spazio di comando per navigazione, multimedia, impostazioni del veicolo e sistemi di assistenza alla guida.

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BMW iX1: design Neue Klasse e scelte future

Il restyling della BMW iX1 non si limita agli interni, ma coinvolge anche l’estetica esterna, che adotterà il nuovo linguaggio stilistico Neue Klasse. Le immagini delle vetture camuffate lasciano intravedere un frontale profondamente rivisto. Le forme saranno più pulite e moderne, richiamando i vecchi modelli del marchio ma con un approccio contemporaneo, pensato per sottolineare l’identità elettrica del veicolo.

Al momento non ci sono conferme ufficiali sulle modifiche tecniche. Le indiscrezioni però parlano della possibilità di un cambio di piattaforma, con l’introduzione dell’architettura Neue Klasse anche su questo modello. Se così fosse, la nuova BMW iX1 potrebbe beneficiare di ricariche più rapide, maggiore efficienza energetica e un miglioramento complessivo delle prestazioni e dell’autonomia. Restano invece da chiarire i dettagli sui powertrain, che potrebbero essere evoluzioni degli attuali o soluzioni completamente nuove.

Il debutto del restyling è atteso tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027. Periodo in cui l’azienda completerà il rinnovamento della sua gamma compatta elettrica. In contemporanea, è previsto anche l’aggiornamento della BMWX1 con motorizzazioni endotermiche, a dimostrazione di una strategia che punta a mantenere coerenza stilistica e tecnologica su tutta la famiglia di modelli.