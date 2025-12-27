BMW accelera sull’M3 elettrica del futuro

Il debutto della BMW M3 elettrica è previsto per il 2027 e lo sviluppo procede senza rallentamenti. Le recenti foto spia mostrano un prototipo impegnato nei test su strada. L’auto appare ancora pesantemente camuffata, ma alcuni elementi risultano già evidenti. BMW non intende rinunciare alla tradizione sportiva della sigla M3. Il modello a combustione resterà in gamma accanto alla nuova versione elettrica. L’obiettivo è affiancare innovazione estrema e continuità tecnica. La futura M3 elettrica adotterà il linguaggio stilistico Neue Klasse. Questo design ha già debuttato sulla nuova iX3. Anche la prossima Serie 3 seguirà la stessa direzione.

Il frontale mostra fari ormai molto vicini alla versione definitiva. La firma luminosa richiama chiaramente i più recenti modelli elettrici del marchio. I passaruota appaiono più pronunciati rispetto alle versioni standard. I cerchi sono di grandi dimensioni e ospitano un impianto frenante maggiorato. Le maniglie a filo migliorano l’aerodinamica complessiva. Sul retro spicca un piccolo spoiler, segnale chiaro delle ambizioni dinamiche. Anche i gruppi ottici posteriori iniziano a intravedersi sotto le coperture. L’abitacolo sarà allineato alle ultime tecnologie BMW. È prevista l’adozione del BMW Panoramic iDrive. Volante e sedili sportivi saranno elementi centrali dell’esperienza di guida. Rivestimenti dedicati e grafiche specifiche rafforzeranno l’identità M.

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La M3 di BMW: quattro motori e controllo totale della potenza

Il vero cuore della nuova M3 elettrica è il powertrain. In questo caso parlare di motore al singolare sarebbe riduttivo. BMW punta infatti su una configurazione con quattro motori elettrici. Ogni ruota avrà la propria unità dedicata. Questa soluzione consente un sofisticato sistema di torque vectoring. Il controllo della coppia sarà estremamente preciso. La dinamica di guida promette livelli mai visti su una M3. I muletti di sviluppo hanno già sperimentato potenze impressionanti. Alcuni prototipi hanno superato i 1.300 cavalli complessivi. Per il modello di serie, però, si parla di circa 700 cavalli. Una soglia già molto elevata per un’auto stradale. Non è escluso l’arrivo di versioni speciali più potenti. BMW potrebbe sfruttare questo margine per edizioni limitate. L’approccio modulare lascia spazio a evoluzioni future.

Parallelamente continuerà lo sviluppo della M3 endotermica. Quest’ultima dovrebbe mantenere il sei cilindri in linea. È probabile l’adozione di un sistema mild hybrid. La convivenza tra elettrico e termico sarà quindi centrale nella strategia BMW. La M3 elettrica non nasce come semplice alternativa. Vuole essere una nuova interpretazione della sportività. Le foto spia confermano una direzione chiara e ambiziosa. Il progetto entra ora nella fase più delicata dello sviluppo.