Bluesky introduce Find Friends, cercare contatti senza sacrificare la privacy

Bluesky compie un passo atteso da tempo e introduce una funzione che, finora, era rimasta fuori dall’esperienza della piattaforma. Il social network consente ora di trovare i propri amici partendo dalla rubrica, una possibilità comune nei servizi concorrenti ma storicamente problematica sul fronte della privacy. Proprio su questo punto Bluesky ha costruito il nuovo strumento, presentandolo come un’implementazione pensata fin dall’inizio per ridurre al minimo i rischi legati ai dati personali.

La funzione si chiama Find Friends ed è disponibile inizialmente solo su app mobile e in un numero limitato di Paesi, tra cui Italia, Stati Uniti, Regno Unito, Germania, Francia, Giappone e Brasile.

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Come funziona Find Friends su Bluesky

Il meccanismo scelto è volutamente semplice e basato sul consenso reciproco. Per utilizzare Find Friends è necessario verificare il proprio numero di telefono tramite un codice inviato via SMS. Dopo questa fase, è possibile caricare la rubrica dei contatti. Il sistema segnala una corrispondenza solo nel caso in cui anche l’altra persona abbia completato la stessa procedura.

Non esistono suggerimenti automatici basati su scansioni unilaterali della rubrica, né profili che emergono senza autorizzazione. Il matching avviene esclusivamente quando entrambe le parti hanno espresso un consenso esplicito e reciproco. Chi decide di non attivare la funzione resta completamente invisibile a questo tipo di ricerca.

Un approccio pensato per evitare abusi

Uno degli aspetti più delicati riguarda la verifica del numero di telefono. Bluesky ha scelto di renderla obbligatoria per impedire pratiche scorrette, come il caricamento di numeri casuali con l’obiettivo di individuare utenti registrati o ottenere informazioni indirette sulle rubriche altrui.

Sul piano tecnico, i dati vengono gestiti in modo da limitare l’esposizione anche in caso di incidenti. Le informazioni della rubrica sono archiviate come coppie di numeri criptati, mentre le chiavi di sicurezza hardware sono conservate in uno spazio separato dal database principale. Secondo la piattaforma, questa architettura rende estremamente complesso risalire ai numeri originali anche in caso di violazioni dei sistemi.

Funzione opzionale e controllo totale

Find Friends è completamente facoltativa e può essere disattivata in qualsiasi momento. L’uscita dalla funzione è totale, senza conservazione residua di dati sensibili o informazioni caricate in precedenza. Un elemento che distingue questa soluzione da molte implementazioni viste in passato, spesso criticate proprio per la difficoltà di rimuovere definitivamente i propri dati.

Oltre alla ricerca dei contatti già presenti su Bluesky, è possibile inviare inviti manuali ai numeri in rubrica, con messaggi gestiti direttamente dall’utente. La piattaforma avverte che i risultati non saranno immediati: le corrispondenze aumenteranno progressivamente man mano che più persone decideranno di aderire.

Con Find Friends, Bluesky cerca di colmare una lacuna importante senza rinunciare ai principi che ne hanno caratterizzato lo sviluppo. La scelta di privilegiare un modello privacy-first potrebbe rivelarsi decisiva per consolidare la fiducia degli utenti in una fase di crescita delicata per il social network.