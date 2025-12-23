Blue Origin: lo spazio è da ora ancora più accessibile

Alle 15:30 italiane del 18 dicembre, dal Texas occidentale, il razzo New Shepard è decollato in verticale per la missione NS-37, lasciando dietro di sé una scia di fuoco e silenzio. In pochi minuti ha superato la linea di Kármán, raggiungendo i 100 chilometri di quota, quel confine simbolico che separa l’atmosfera dallo spazio. Lassù, per un tempo breve e densissimo, la microgravità ha cambiato la percezione del corpo e del tempo. Che cosa resta nella mente quando la Terra si è mostrata come un disco fragile sotto lo sguardo umano? Il rientro è avvenuto secondo il profilo ormai consolidato, con la capsula accompagnata dai paracadute fino all’atterraggio morbido nel deserto.

Tra i sei passeggeri, l’attenzione si è concentrata su Michaela “Michi” Benthaus, ingegnera aerospaziale dell’Agenzia Spaziale Europea. Dal 2018 utilizza una sedia a rotelle dopo una lesione al midollo spinale causata da un incidente in mountain bike. Il suo volo ha acceso una riflessione sull’accessibilità allo spazio, tema spesso evocato e raramente vissuto in prima persona. In cabina ha portato con sé un piccolo peluche, oggetto di conforto durante la lunga degenza, diventato simbolo silenzioso di continuità tra fragilità e desiderio di andare oltre. La sospensione del corpo in assenza di peso ha suggerito una domanda inevitabile: quanto può alleggerirsi una storia personale quando la gravità smette di agire?

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Un equipaggio di traiettorie diverse

La NS-37, 37° volo complessivo del sistema New Shepard e 16° con passeggeri a bordo, ha riunito profili lontani tra loro. Hans Koenigsmann, ingegnere aerospaziale con una lunga carriera, e Jason Stansell, ex dirigente di SpaceX e vicepresidente per l’affidabilità dei lanci fino al 2021, hanno condiviso l’esperienza con l’imprenditore Neal Milch e con gli investitori Joey Hyde e Adonis Pouroulis. La missione si è inserita in una tradizione che ha già portato oltre l’atmosfera figure come Jeff Bezos, William Shatner e Katy Perry, alternando voli turistici e missioni scientifiche. Anche la patch ufficiale ha raccontato queste storie intrecciate: una spirale di galassia legata agli studi di astrofisica, un ippopotamo connesso a un ricordo intimo, simboli grafici di vite diverse unite sopra la Terra. Il lancio, seguito in diretta streaming, ha lasciato una domanda sospesa: se lo spazio ha accolto storie così differenti, fin dove può spingersi lo sguardo umano?