Blink Mini 2K+ e Outdoor Floodlight Mount: sicurezza ad alta risoluzione e illuminazione – Recensione

Blink, azienda nell’orbita di Amazon, ha sempre puntato sulla commercializzazione di prodotti per la videosorveglianza di alta qualità e dal prezzo alla portata di tutti. Nell’ultimo periodo ha lanciato sul mercato un paio di prodotti che possano garantire risoluzione elevata e illuminazione di alto livello: Blink Mini 2K+ e Outdoor Flloodlight Mount. Dopo lunghe settimane di test e di prove, oggi siamo pronti a raccontarvi tutta la nostra esperienza con una recensione approfondita.

Blink Mini 2K+

Estetica e Design

Blink Mini 2K+ è una telecamera di videosorveglianza adatta sia per l’interno che per l’esterno, in confezione potete trovare un alimentatore 5V CC + cavo USB-C (lungo 2 metri), da utilizzare solamente all’interno della vostra abitazione; opzionalmente è possibile acquistare un adattatore resistente alle intemperie (Blink Weather Resistant Power Adapter, in vendita a meno di 10 euro), così da poterla posizionare anche all’aperto (ha certificazione IP65). Ciò che contraddistingue il prodotto recensito sono chiaramente dimensioni estremamente compatte, 51 x 51 x 40 millimetri, con un peso di soli 65 grammi (solo la videocamera).

Il suo form factor è decisamente minimale, sulla superficie sono completamente assenti pulsanti di vario genere (se non il tasto reset inferiore), è realizzata interamente in plastica, con materiali resistenti e affidabili, presentando anche una finitura opaca che non trattiene impronte o polvere. Anteriormente si trova il sensore, sormontato da un LED che può illuminare la scena, anche se in maniera limitata. Di base il prodotto può essere utilizzato tranquillamente senza lo stand, ad esempio poggiandolo su una superficie, tuttavia se ne consiglia l’utilizzo proprio perché è possibile regolare l’angolazione, raggiungendo angoli quasi “impossibili”. Oltretutto è davvero interessante la possibilità di agganciare la base sia inferiormente che posteriormente (con un meccanismo a scatto davvero facile da utilizzare e “settare”), un plug&play che non richiede l’ausilio di utensili o accessori aggiuntivi.

Non integrando una batteria è sempre necessario mantenerla collegata ad una presa di corrente, sfruttando il connettore USB-C presente nella parte posteriore. Nell’eventualità in cui vogliate agganciarla al muro, segnaliamo che all’interno della confezione è possibile trovare tutto il necessario (tra cui 2 viti di montaggio e la guida rapida), per raggiungere l’obiettivo desiderato.

Hardware e Specifiche

La telecamera da noi testata si contraddistingue per la presenza di un sensore video che permette la registrazione, e lo streaming, anche in 2K (potendo eventualmente scegliere anche il FullHD o l’HD), con campo visivo di 138 gradi in diagonale (115 gradi in orizzontale e 60° in verticale) e rapporto d’aspetto in 16:9. La qualità è davvero molto valida, soprattutto confrontandola con le dimensioni e il prezzo del prodotto stesso; è chiaro che non riesce a raggiungere i livelli di modelli ben più costosi, tuttavia dettagli e nitidezza sono ottimi, forse i colori meno precisi, ma nel complesso ne siamo rimasti piacevolmente soddisfatti.

La visione notturna può essere ad infrarossi, sfruttando i LED da 850nm, fino a una distanza di massimo 10 metri. In questo caso il dettaglio e la nitidezza sono risultati essere eccellenti; nell’eventualità in cui ci fosse sufficiente luce ambientale, la videocamera riesce ad offrire visione a colori, oppure illumina la scena con il suo piccolo LED posto superiormente. Il passaggio tra bianco e nero e colori è rapido e automatico, riuscendo così ad adattarsi senza problemi o difficoltà alle varie situazioni in cui si potrebbe effettivamente trovare.

La prima installazione è davvero rapidissima, risulta essere alla portata di ogni utente, poiché basta installare l’applicazione ufficiale e seguire la procedura guidata mostrata a schermo (richiede solo l’inquadratura del codice QR, l’inserimento delle credenziali WiFi e poco altro). Proprio la connessione alla rete avviene solo tramite WiFi 2,4GHz, di conseguenza se siete sotto rete WiFi a 5GHz non sarà compatibile, a meno che non sdoppiate la rete creando anche la banda a 2,4GHz. Blink consiglia, per uno streaming in 2K, almeno 6Mbps di connessione, che scendono a 3Mbps per il FullHD e 2Mbps per i 720p. Nel corso delle nostre settimane di test, il segnale è sempre stato raccolto perfettamente dalla videocamera, senza perdite o cali da segnalare (Blink Mini 2K+ è compatibile con Sync Module, ma non è obbligatorio).

Sulla superficie possiamo trovare 3 microfoni, posti attorno al sensore, è un piccolo altoparlante posteriore. La qualità audio resta sostanzialmente in linea con la fascia di prezzo, non possiamo pretendere di raggiungere un dettaglio elevatissimo, ma comunque si capisce perfettamente cosa dicono dall’altra parte del sensore (la cancellazione del rumore del microfono funziona, ma fino a un certo punto). In caso di emergenza è possibile attivare da remoto una sirena dalla potenza sufficientemente elevata.

Blink Outdoor Flloodlight Mount

Blink Outdoor Flloodlight Mount è sostanzialmente un supporto da parete, progettato per funzionare con la videocamera Blink Outdoor 4 (non compatibile con XT, XT2 o Outdoor 3), il cui scopo è di incrementare notevolmente l’illuminazione automatica dell’area. Il suo plus è chiaramente rappresentato dal funzionamento standalone, difatti non richiede il collegamento ad una presa di corrente o la ricarica della batteria, poiché funziona semplicemente con 4 batterie alcaline di tipo D-Cell (incluse in confezione), con autonomia stimata fino a 2 anni (sebbene dipende molto dal numero di attivazioni dell’illuminazione al giorno).

E’ quasi interamente realizzato in plastica, nasce per essere montato direttamente a parete, con inclusi in confezione la staffa di montaggio (anche il gancio per l’installazione su rivestimenti in vinile), oltre a viti e tasselli di vario genere. La procedura da seguire non si allontana da quanto in genere troviamo per l’installazione ad esempio di una telecamera da esterno. Dopo aver agganciato il Blink Outdoor Flloodlight Mount alla parete, non resta che regolare i gruppi LED manualmente, e poi collegare con il cavo USB-C in dotazione la telecamera, installandola (con inserimento manuale a clip) nella parte anteriore. Fatto questo il sistema è pronto per funzionare.

Le sue dimensioni sono di 140 x 263 x 97 millimetri, per un peso di circa 1kg con le batterie installate (scende a 430g senza le pile). L’orientamento della luce è di circa 180 gradi in verticale e 90 gradi in orizzontale, così da riuscire a personalizzare al massimo il tutto, adattandolo il più possibile alle proprie esigenze. La luminosità massima raggiungibile, di 700 lumen con temperatura colore di circa 5000 K, è davvero elevato, nel corso delle nostre settimane di test non abbiamo notato cali di tensione o difficoltà di vario genere, anche dopo averlo installato in un’area che portava ad una accensione costante nel corso delle giornate. Il funzionamento, e l’accoppiamento con la videocamera, è stato perfetto, la luce si accende nell’esatto momento in cui il sensore rilevava un movimento, con possibilità eventualmente di controllarla manualmente anche da app.

Applicazione ufficiale

Quando acquisti una Blink Mini 2K+, il primo passo è scaricare l’app Blink Home Monitor sullo smartphone, disponibile sia per iOS che per Android. Tramite il software è possibile guardare in tempo reale ciò che la videocamera riprende, offrendo la possibilità di monitorare la propria casa, settando anche il rilevamento del movimento (che funziona molto bene), con regolazione manuale del livello di sensibilità, delle aree di attivazione o eventuali aree di privacy. Le registrazioni vengono salvate automaticamente quando viene rilevato un evento di movimento, e risultano essere facilmente visualizzabili, scaricabili o condivisibili tramite l’app.

L’utilizzo quotidiano è estremamente semplificato, aprendo l’applicazione e selezionando una videocamera si accede direttamente al live view, con video e audio in tempo reale, con un semplice tocco si può attivare il microfono per parlare direttamente attraverso la videocamera. In caso di movimento la notifica push viene ricevuta entro pochissimi secondi (ancora prima che sia terminata la registrazione dell’evento), potendo così vedere nell’immediatezza cosa sta accadendo. I menù sono organizzati perfettamente, facilmente raggiungibili e comprensibili anche da un pubblico in genere non avvezzo a soluzioni di questo tipo.

Conclusioni e Prezzi

In conclusione, sia la Blink Mini 2K+ che il Blink Outdoor Floodlight Mount rappresentano soluzioni moderne e affidabili per la sicurezza domestica, ciascuna con caratteristiche specifiche che rispondono a diverse esigenze di sorveglianza. La Mini 2K+ si distingue per la sua qualità video in alta risoluzione, la facilità di installazione senza hub obbligatorio e l’audio bidirezionale che la rendono perfetta per ambienti interni, offrendo un monitoraggio completo e flessibile tramite l’app Blink Home Monitor.

Dall’altra parte, Blink Outdoor Flloodlight Mount spicca per la sua robustezza, la lunga durata delle batterie, la potenza luminosa di 700 lumen e la resistenza agli agenti atmosferici (da -20 a 45°C e certificazione IP65), caratteristiche fondamentali per un utilizzo esterno efficiente. La sua integrazione con la videocamera Outdoor 4 e la possibilità di orientare le luci con precisione offrono un sistema di sicurezza avanzato per proteggere le aree esterne della casa.

Insieme, questi dispositivi forniscono un sistema di sicurezza completo che copre sia gli interni sia gli spazi esterni, combinando tecnologia di sorveglianza intelligente, notifiche tempestive e opzioni di archiviazione flessibili, sia in cloud sia locale. Se cerchi un sistema facile da installare, senza fili, e con una gestione semplice tramite app, la linea Blink è una scelta valida e ben supportata, ideale per chi desidera mantenere sotto controllo la propria casa in modo sicuro e moderno. I prezzi sono sicuramente abbordabili, Blink Mini 2K+ è disponibile singolarmente (o nella confezione con due videocamere) a meno di 50 euro, mentre Blink Outdoor Floodlight Mount ha un costo di soli 39 euro.