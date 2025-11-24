Black Friday alle porte: upgrade di stile con le promozioni Gillette, King C. Gillette e Venus

Il Black Friday torna il 28 novembre e, con lui, una valanga di offerte dedicate alla cura personale. Quest’anno Gillette, King C. Gillette e Venus propongono una selezione di prodotti in promozione pensati per migliorare la routine quotidiana, elevando stile, precisione e comfort. Che tu stia cercando una rasatura impeccabile, un look barba definito o una pelle incredibilmente liscia, il Black Friday è l’occasione perfetta per fare scorta dei tuoi alleati di grooming preferiti… o per provarne di nuovi a un prezzo vantaggioso.

Gillette Labs – Edizione Oro dei Campioni

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Il Gillette Labs Edizione Oro dei Campioni è un rasoio dal design iconico che integra una barra esfoliante capace di purificare la pelle prima del passaggio delle lame. La base magnetica consente di riporlo in verticale, favorendo asciugatura e igiene. Un oggetto di stile e tecnologia pensato per chi non vuole scendere a compromessi nella propria routine. Il suo prezzo promozionale su Amazon è di soli 29,99 euro.

Gillette Labs – Lamette da Barba XXL (8 ricambi, 5 lame)

Le lamette Gillette Labs, compatibili solo con i rasoi della stessa linea con barra esfoliante, offrono una rasatura profonda grazie alle 5 lame in acciaio ad alta precisione. Il rifinitore integrato permette di raggiungere punti complessi e definire i bordi con esattezza. La confezione da 8 garantisce ricambi durevoli e una resa costante nel tempo. Il prodotto è disponibile in promozione su Amazon al prezzo di soli 27,99 euro.

Gillette Fusion5 ProGlide – 12 Lamette (5 lame)

Le lamette ProGlide uniscono l’avanzata lubrificazione EverGlide, cinque lame UltraSharp ProBlades™ e la tecnologia FlexBall, che segue senza sforzo i contorni del viso. Presentano inoltre una lama di precisione, il sistema Microfin Guard per distendere la pelle e un micro pettine che indirizza i peli verso le lame. L’abbinamento ideale è con il Gel Rinfrescante Gillette Fusion Pro Sensitive. Disponibile con un grande sconto su Amazon, costa solo 32,99 euro.

Gillette Fusion5 – 12 Lamette (5 lame)

Le ricariche Fusion5 assicurano una rasatura profonda e uniforme, grazie a 5 lame affilate e a una striscia lubrificante migliorata che offre una scorrevolezza ottimale. Ogni lametta può durare fino a 20 rasature ed è dotata di un rifinitore posteriore. Le microalette e il micropettine preparano la pelle garantendo un taglio efficace. Ideali insieme al Gel Rinfrescante Gillette Fusion Pro Sensitive. La spesa per il suo acquisto su Amazon è fortemente ridotta, oggi può essere vostro a 29,99 euro.

Gillette Mach3 – 20 Lamette

Le lamette Mach3 sono progettate per chi cerca affidabilità quotidiana: 3 lame resistenti, una striscia lubrificante che riduce irritazioni e un sistema che mantiene la pelle liscia e protetta. L’installazione è semplice e le prestazioni restano costanti a ogni cambio. Un prezzo così basso difficilmente lo avevamo mai visto, su Amazon lo potete acquistare a soli 29,99 euro.

King C. Gillette – Regolabarba PRO

Il Regolabarba PRO offre un controllo assoluto sullo styling: 40 livelli di regolazione, una testina ad alta precisione e 2 pettini regolabili. La batteria fornisce fino a 80 minuti di utilizzo con una sola ricarica. È completamente lavabile e ideale per modellare sia barbe corte che lunghe con risultati professionali. Il prezzo Amazon Black Friday è nettamente inferiore al listino di 56,70 euro, la spesa finale di questi giorni scende a soli 38,99 euro.

King C. Gillette – Regolabarba

Questo modello include 3 pettini intercambiabili, pensati per gestire al meglio barbe di diverse lunghezze. Le lame, progettate per durare nel tempo, garantiscono 50 minuti di autonomia senza perdita di potenza. Facile da pulire sotto l’acqua, è perfetto per chi desidera ordine ed eleganza con pochi gesti. La versione più economica è disponibile su Amazon con una spesa finale da sostenere di soli 19,99 euro, contro un listino di 35,29 euro.

King C. Gillette – Kit Rituale Barba Perfetta

Un kit pensato come regalo impeccabile. Contiene un detergente rinfrescante con acqua di cocco, olio di argan e olio di avocado, insieme a un olio da barba profumato che nutre e ammorbidisce i peli rendendoli più disciplinati. Tutto il necessario per chi vuole la barba perfetta a un prezzo decisamente economico: soli 22,99 euro su Amazon a questo link.

King C. Gillette – Kit Barba Perfetta

Questo set completo include olio da barba, detergente e balsamo, arricchiti con ingredienti naturali come argan, avocado e burro di karité. Ideale per idratare, modellare e dare forma alla barba in modo semplice e quotidiano. La vostra barba sarà perfetta a soli 18,49 euro su Amazon, collegandovi subito qui.

Gillette Venus Pro ComfortGlide – 10 Lamette

Perfette per chi ha la pelle delicata, le lamette Pro ComfortGlide offrono una rasatura scorrevole grazie alle 5 lame e alla striscia SkinCushion al cocco, che aiuta a prevenire irritazioni. Una sola passata garantisce una pelle morbida e liscia a lungo. Il prezzo di vendita promozionale di Amazon è decisamente interessante, bastano 27,99 euro per il suo acquisto.

Gillette Venus ComfortGlide Spa Breeze – 10 Lamette

Le lamette Spa Breeze combinano 3 lame con barre di gel flessibili arricchite da oli botanici e profumazione al tè bianco. Detergono, radono ed esfoliano in un unico passaggio e, grazie alla tecnologia SkinCushion, proteggono la pelle lasciandola liscia e luminosa più a lungo. Il prodotto è scontatissimo su Amazon durante il Black Friday, acquistatelo subito a 19,99 euro.