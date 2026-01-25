Batterie allo stato solido più durevoli? Ecco l’ultima proposta

Da anni le batterie allo stato solido vengono raccontate come il prossimo grande salto tecnologico nel mondo dell’energia. Più sicure, più compatte, con una densità energetica superiore e una durata maggiore rispetto alle attuali batterie agli ioni di litio: sulla carta sembrano quasi perfette. Eppure, come spesso accade, la realtà è più complessa. Il vero ostacolo non sta tanto nelle prestazioni, quanto nella fragilità di alcuni componenti chiave. Un problema che finora ha rallentato il passaggio dai laboratori alla produzione su larga scala. Il nodo centrale è l’elettrolita solido, il materiale che permette agli ioni di litio di spostarsi all’interno della batteria. Per svolgere tale compito in modo efficiente, si utilizzano spesso materiali ceramici avanzati, come l’LLZO. Il rovescio della medaglia è che la ceramica, per quanto tecnologica, resta pur sempre ceramica: rigida, dura, ma poco indulgente quando viene sottoposta a stress. Il problema è che, durante le ricariche rapide, le minuscole crepe diventano un invito aperto per il litio. Gli atomi si infilano nei punti deboli, le fratture si allargano e, col tempo, compromettono la stabilità della batteria. A quel punto non si parla più solo di prestazioni ridotte, ma di sicurezza e affidabilità.

Batterie allo stato solido: le ultime innovazioni per la resistenza

A tal proposito, alla Stanford University, un gruppo di ricercatori ha deciso di cambiare approccio. Piuttosto che inseguire l’idea di un materiale privo di difetti hanno scelto una strada più pragmatica. Ovvero proteggere l’elettrolita per quello che è. La soluzione propone di applicare, sulla superficie dell’elettrolita, uno strato di argento spesso appena tre nanometri. Quest’ultimo seguito da un trattamento termico a circa 300 gradi Celsius. Durante il riscaldamento, una parte degli atomi di argento penetra nella struttura del materiale ceramico. Andando così a sostituire alcuni atomi di litio. Il risultato è una sorta di armatura microscopica che rende la superficie più resistente. E quindi meno predisposta alla formazione e alla propagazione delle crepe.

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Nei test di laboratorio, tale modifica ha portato a un aumento della resistenza alle fratture di circa cinque volte rispetto ai campioni non trattati. Xin Xu, che ha guidato lo studio, spiega che tale intervento cambia il modo in cui le fratture nascono e si sviluppano, rendendo molto più difficile per il litio infiltrarsi nei punti critici. È un cambio di prospettiva interessante, perché suggerisce che la chiave non sia eliminare ogni difetto, ma imparare a conviverci in modo intelligente. Ora l’attenzione si sposta sulla fase più delicata: i test su celle complete e su cicli di carica prolungati, quelli che simulano anni di utilizzo reale. Solo allora si capirà se i risultati promettenti ottenuti in laboratorio potranno tradursi in un vantaggio concreto sulle strade.