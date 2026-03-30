Baseus X1 Pro: la telecamera di sorveglianza che vede doppio – Recensione

Le telecamere di sorveglianza tradizionali condividono un limite strutturale evidente: un singolo obiettivo può seguire un solo soggetto alla volta. Se qualcuno attraversa il giardino mentre un veicolo si ferma dall’altra parte, il sistema deve scegliere cosa tracciare, perdendo l’altro. Questo vincolo ha spinto molti a installare più dispositivi, moltiplicando costi e complessità.

La Baseus X1 Pro propone una soluzione diversa. Due sensori 3K indipendenti in un’unica unità promettono di fare il lavoro di due telecamere, con copertura fino a 300 gradi. Nelle settimane di test nel giardino di una villetta romana, ho valutato se questo approccio innovativo rappresenta un vero salto qualitativo o l’ennesima trovata di marketing. Ho installato il sistema per monitorare ingresso e vialetto, testando le prestazioni con sole, pioggia, di giorno e di notte. Attualmente si può ordinare su Kikstarter e avere le info sul sito ufficiale.

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Unboxing

Aprire la confezione della Baseus X1 Pro è un’esperienza che rivela immediatamente l’ambizione del progetto. La scatola è robusta, realizzata in cartone rigido con grafica minimal che punta tutto sull’immagine del prodotto e sulle specifiche chiave. Non ci sono fronzoli o eccessi visivi: l’approccio è quello di un’azienda che vuole comunicare serietà tecnica piuttosto che sedurre con promesse irrealistiche.

. La disposizione degli elementi segue una logica precisa, anche se ammetto che al primo impatto l’insieme può sembrare un puzzle complesso. Il corpo principale della telecamera occupa la posizione centrale: una struttura bianca dalle linee moderne, con due evidenti “occhi” frontali che tradiscono immediatamente la natura binoculare del sistema. Il peso è contenuto ma non trascurabile, circa 800 grammi che comunicano solidità senza risultare eccessivi per un dispositivo pensato per il montaggio a parete.

Accanto al corpo principale troviamo il pannello solare da 3W, un componente che merita attenzione. Non si tratta del solito pannellino simbolico che troviamo su molti dispositivi a energia rinnovabile, ma di una superficie generosa con finitura ETFE che promette di mantenere oltre il 95% della trasmissione luminosa anche dopo mesi di esposizione agli agenti atmosferici. Il cavo che lo collega alla telecamera è lungo circa due metri, offrendo una discreta flessibilità nel posizionamento.

La componentistica di montaggio è suddivisa in tre elementi principali che inizialmente possono confondere. Due sezioni costituiscono il supporto per il corpo camera, mentre il terzo pezzo è dedicato al pannello solare. Baseus ha scelto questa frammentazione per ragioni di versatilità: il sistema permette installazioni a parete, soffitto, palo o persino su alberi, adattandosi a contesti architettonici molto diversi. Una volta capito come i pezzi si incastrano, l’assemblaggio risulta intuitivo.

All’interno troviamo anche un set completo di viti e tasselli per diverse superfici: calcestruzzo, legno, mattoni. C’è persino una dima cartacea per segnare con precisione i punti di foratura, un tocco old-school che però si rivela incredibilmente pratico quando ti trovi con trapano in mano e vuoi evitare errori di posizionamento. Il manuale di istruzioni è multilingua, con sezioni chiare e illustrazioni dettagliate che guidano passo dopo passo nell’installazione fisica e nella configurazione software.

Manca una scheda microSD nella confezione base, scelta comprensibile considerando che il sistema supporta capacità fino a 512GB e ognuno ha preferenze diverse in termini di spazio di archiviazione. L’assenza di cavi di alimentazione tradizionali sottolinea la natura completamente wireless del dispositivo, pensato per vivere esclusivamente di energia solare e batteria interna.

Materiali, costruzione e design

La Baseus X1 Pro sfida l’estetica tradizionale delle telecamere di sicurezza. Dove la maggior parte dei produttori opta per forme minacciose o industriali, Baseus ha scelto un linguaggio visivo che ricorda più un piccolo robot domestico che un dispositivo di sorveglianza. Il corpo in policarbonato bianco ha superfici lisce e angoli smussati, con una finitura opaca che resiste sorprendentemente bene alle impronte digitali e alla polvere.

La costruzione rivela attenzione ai dettagli costruttivi. Le giunture tra i vari componenti sono strette e precise, senza giochi o fessure evidenti che potrebbero compromettere la certificazione IP65. Questa classificazione garantisce protezione totale contro la polvere e resistenza ai getti d’acqua da qualsiasi direzione. Durante i test sotto pioggia battente, non ho mai riscontrato infiltrazioni o malfunzionamenti dovuti all’umidità. Le guarnizioni perimetrali fanno il loro lavoro silenziosamente ma efficacemente.

I due obiettivi dominano il fronte del dispositivo. Ogni lente è protetta da un vetro con trattamento antiriflesso e idrorepellente, visibilmente più sofisticato rispetto a molti competitor nella stessa fascia di prezzo. L’apertura f/2.0 permette di catturare più luce rispetto a ottiche più chiuse, un vantaggio tangibile nelle ore serali quando la luce naturale inizia a calare. I sensori PIR sono posizionati strategicamente tra le due camere, praticamente invisibili ma pronti a rilevare variazioni termiche nel campo visivo.

Il sistema di rotazione motorizzato è uno dei punti di forza meccanici. Entrambe le camere possono inclinarsi orizzontalmente fino a 55 gradi ciascuna, con movimenti fluidi e sorprendentemente silenziosi. Durante le prime ore di utilizzo temevo che i motori potessero produrre rumori fastidiosi o vibrazioni, ma il meccanismo è ben ingegnerizzato. Solo avvicinandosi molto si percepisce un lieve fruscio quando le lenti cambiano posizione.

Il pannello solare merita un discorso a parte. La sua capacità di ruotare automaticamente fino a 120 gradi per inseguire il sole rappresenta un’innovazione concreta. Il sistema utilizza un motorino dedicato che regola l’inclinazione in base alla posizione del sole rilevata tramite sensori di luminosità. Nei giorni di sole pieno, ho osservato il pannello compiere micro-aggiustamenti ogni ora circa, ottimizzando continuamente l’angolo di esposizione. La superficie in ETFE è resistente ai graffi e mantiene un’ottima trasparenza anche dopo settimane di esposizione a pioggia e vento.

Il supporto di montaggio è realizzato in lega di alluminio con finitura anodizzata. Offre un’ampia libertà di regolazione su tre assi, permettendo di compensare superfici non perfettamente planari o inclinate. Una volta serrato, il sistema tiene saldamente la posizione anche con vento forte. Durante una giornata particolarmente ventosa, con raffiche che superavano i 40 km/h, la telecamera è rimasta perfettamente stabile senza vibrazioni percettibili nelle registrazioni.

L’unico elemento che potrebbe dividere è proprio l’estetica futuristica. Il design bianco e curvo non si mimetizza: la X1 Pro si nota, fa presenza. Per chi cerca un dispositivo discreto che passi inosservato, potrebbe non essere la scelta ideale. Personalmente trovo che l’aspetto “tecnologico” comunichi anche un messaggio di deterrenza: un potenziale intruso vede immediatamente che sta per essere monitorato da un sistema evoluto.

Specifiche tecniche

Caratteristica Dettaglio Sensori Doppia telecamera 3K indipendente Risoluzione 3K per sensore (2880 x 1620 pixel) Apertura lente f/2.0 Campo visivo 125° per telecamera Rotazione orizzontale 55° motorizzata per telecamera Copertura totale Fino a 300° in modalità panoramica Raggio rilevamento 8 metri Zoom digitale 8x Sensori movimento PIR passivi su entrambe le camere Illuminazione Faretti LED da 100 lumen per camera Visione notturna Colori e infrarossi Pannello solare 3W con tracciamento automatico 120° Batteria integrata Autonomia fino a 150 giorni Ricarica solare 20 minuti di sole = 24h di funzionamento Certificazione IP65 (polvere e acqua) Temperature operative Da -20°C a +50°C Connettività WiFi dual-band 2.4 GHz e 5 GHz Storage locale MicroSD fino a 512GB (non inclusa) Crittografia AES e RSA Audio Bidirezionale Compatibilità smart home Amazon Alexa, Google Assistant Dimensioni corpo 180 x 95 x 85 mm Peso Circa 800g App di controllo Baseus Security (iOS/Android) Abbonamenti Nessuno richiesto

Applicazione

L’esperienza d’uso della Baseus X1 Pro parte inevitabilmente dall’app Baseus Security, disponibile gratuitamente su iOS e Android. Scaricata e aperta per la prima volta, l’applicazione richiede la creazione di un account attraverso email e password. Il processo è standard, senza sorprese o complicazioni, anche se avrei preferito un’opzione di login tramite account Google o Apple per velocizzare l’accesso.

L’interfaccia principale è pulita e organizzata secondo una logica intuitiva. La schermata home mostra tutte le telecamere associate all’account con anteprime live aggiornate ogni pochi secondi. Nel mio caso, con una sola X1 Pro configurata, l’app dedica l’intero spazio al feed dopppio delle due camere. È possibile visualizzare entrambi i sensori simultaneamente in modalità split-screen oppure concentrarsi su uno solo a schermo intero, cambiando al volo con un tap.

La fase di pairing iniziale è guidata passo dopo passo con istruzioni chiare in italiano. Si preme il tasto Sync sul corpo della telecamera per cinque secondi finché non si sente un feedback audio, poi si inseriscono le credenziali della rete WiFi domestica. L’app rileva automaticamente il dispositivo e completa l’associazione in meno di un minuto nella maggior parte dei casi. Durante i test ho ripetuto la procedura diverse volte e solo occasionalmente ho dovuto tentare due volte, probabilmente a causa di momentanee interferenze nella rete wireless.

Una volta connessa, l’app offre un pannello di controllo completo. Le impostazioni di qualità video permettono di scegliere tra diverse risoluzioni per bilanciare nitidezza e consumo di banda. La modalità 3K completa è strabiliante per i dettagli, ma richiede una connessione stabile con almeno 4-5 Mbps in upload. Per chi ha rete più lenta, ci sono opzioni a risoluzione ridotta che mantengono comunque una discreta leggibilità.

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Il controllo manuale delle telecamere è fluido. Tramite gesture sullo schermo, si può comandare la rotazione orizzontale e lo zoom digitale fino a 8x. Quest’ultimo è implementato in modo efficace: fino a 4x la perdita di qualità è contenuta, oltre inizia a farsi sentire un certo degrado dell’immagine, ma per identificare un volto o leggere una targa a distanza ragionevole rimane utilizzabile.

Le modalità operative sono tre: Dual Sentry, Patrol e Custom. In Dual Sentry entrambe le camere rimangono in standby con i sensori PIR attivi, attivandosi istantaneamente al rilevamento di movimento. Patrol fa ruotare le lenti in modo indipendente secondo schemi preimpostati, simulando una ronda di sicurezza. Custom permette di definire zone specifiche da monitorare e programmare comportamenti diversi a seconda dell’orario. Per esempio, ho configurato la modalità Patrol durante il giorno e Dual Sentry notturna, quando è più probabile che movimenti anomali richiedano attenzione immediata.

Il sistema di notifiche è configurabile con buon dettaglio. Si può scegliere di ricevere alert per ogni movimento rilevato, oppure filtrare solo eventi specifici come rilevamento umano o veicolare. L’intelligenza artificiale integrata distingue con discreta accuratezza tra persone, animali, veicoli e movimento generico come rami mossi dal vento. Le notifiche arrivano sul telefono entro 2-3 secondi dal rilevamento, accompagnate da uno snapshot dell’evento.

La timeline degli eventi registrati è organizzata cronologicamente con miniature e tag automatici. La funzione di ricerca intelligente, ancora in beta durante i miei test, promette di trovare eventi specifici tramite parole chiave come “persona”, “auto” o “animale”. Quando funziona, è sorprendentemente efficace e fa risparmiare tempo prezioso nello scorrere ore di registrazioni. Peccato che occasionalmente restituisca risultati imprecisi o perda eventi effettivamente registrati.

L’audio bidirezionale si attiva con un pulsante dedicato durante lo streaming live. La qualità dell’altoparlante integrato nella telecamera è accettabile per comunicazioni brevi: si riesce a far sentire la propria voce in modo chiaro a distanze fino a 4-5 metri dal dispositivo. Il microfono cattura discretamente i suoni ambientali, anche se con vento forte tende a saturare leggermente.

Hardware

Il cuore computazionale è un processore dedicato all’elaborazione video e AI, probabilmente ottimizzato per vision processing a basso consumo. Ciascun sensore cattura video 3K (2880 x 1620 pixel), un formato che offre 50% di pixel in più rispetto al Full HD senza la pesantezza del 4K. Compromesso intelligente tra dettaglio e bitrate gestibile.

Le ottiche f/2.0 sono significativamente più luminose rispetto alla media (f/2.4 o f/2.8), traducendosi in immagini più pulite in scarsa illuminazione. L’angolo di 125 gradi per lente è generoso senza deformazioni eccessive.

Il sistema di rotazione usa stepper motor silenziosi con ingranaggi in plastica rinforzata. Ogni movimento completo consuma circa 0,5% della batteria, dato coerente con le osservazioni. I sensori PIR rilevano variazioni termiche con raggio efficace di 8 metri, efficacia ridotta sopra i 30 gradi quando il differenziale termico si abbassa.

L’illuminazione notturna usa LED infrarossi per bianco e nero, integrati da faretti LED da 100 lumen per mantenere colori. La batteria interna ha capacità stimata 10.000-12.000 mAh considerando i 150 giorni dichiarati. Il pannello 3W eroga 2,5W effettivi in condizioni ottimali.

Il chip WiFi dual-band (2.4/5 GHz) funziona bene sulla 5 GHz entro 15 metri, oltre i 20 metri richiede 2.4 GHz più lenta ma penetrante. Storage su microSD (non inclusa) gestisce registrazione continua o su eventi: con 256GB circa 10-12 giorni a qualità massima con motion detection.

Prestazioni e autonomia

In piena luce diurna le immagini sono nitide e dettagliate, con colori leggermente freddi (bilanciamento intorno a 6000K). La gamma dinamica è discreta ma fatica con forti contrasti tendendo a bruciare alte luci o schiacciare ombre.

Con luce calante la qualità resta buona fino al tramonto avanzato grazie all’apertura f/2.0. Intorno ai 50 lux passa gradualmente a infrarossi o faretti LED. La visione notturna infrarossi offre buon contrasto fino a 8-10 metri. La modalità LED colori consuma più batteria ma mantiene riconoscibilità fino a 5-6 metri.

Il tracciamento AI dual-camera quando funziona è impressionante: due lenti seguono soggetti diversi in direzioni opposte mantenendoli centrati. Il passaggio tra camere (Live Cross-Cam AI Tracking) funziona con successo variabile, fluido nei casi migliori ma con esitazioni o perdite quando i movimenti sono rapidi.

Il riconoscimento categorie (persona, animale, veicolo) è accurato circa nell’80-85%. Errori frequenti: animali piccoli come “movimento generico”, veicoli parzialmente nascosti confusi con persone. La reattività dal rilevamento alla notifica è 2-3 secondi con connessione stabile, 5-7 con rete congestionata.

L’autonomia in modalità risparmio massimo conferma i 150 giorni dichiarati (0,5-0,7% al giorno). Uso reale con 15-20 eventi quotidiani e streaming occasionale: 30-45 giorni senza sole. Con pannello solare nel clima romano (3-4 ore esposizione) si mantiene in equilibrio energetico oscillando tra 75-95%. Una settimana di maltempo senza sole: calo 3-4% al giorno suggerendo 25-30 giorni di autonomia.

Test

I test si sono articolati su diverse settimane nel giardino di una villetta romana, con la telecamera in angolo per massimizzare copertura di ingresso e vialetto laterale.

Ho verificato la copertura angolare posizionando marker ogni 30 gradi: entrambe le camere coprono circa 290-295 gradi, poco meno dei 300 dichiarati ma notevole. La zona cieca posteriore è fisiologica.

La distanza di rilevamento PIR funziona tra 7-8,5 metri confermando le specifiche. La sensibilità diminuisce agli estremi laterali richiedendo 5-6 metri di prossimità.

Per il tracciamento simultaneo, ho testato scenari con due persone in movimenti opposti: gestito correttamente nel 85-90% dei casi, con occasionali esitazioni quando i soggetti si incrociavano. Test più complessi con percorsi a L che richiedono passaggio tra camere: successo nel 70% con movimenti lenti, 50-60% con camminata veloce.

La qualità video varia con la luce. A mezzogiorno l’immagine è cristallina fino a 15-20 metri. Al tramonto (100-200 lux) resta eccellente con lievi artefatti nelle ombre. Con luce lunare (0,5 lux) passa a infrarossi mantenendo buon contrasto fino a 8-10 metri. Faretti LED attivati riportano colori entro 5-6 metri.

Sotto pioggia intensa (15-20mm/h) ha funzionato normalmente senza infiltrazioni. Le lenti si appannavano dopo 20-30 minuti richiedendo pulizia manuale per ripristinare nitidezza.

La connettività a 15 metri con due pareti garantiva 4-5 Mbps su 5 GHz con buffer rate <5%. A 25 metri diventava intermittente con pause ogni 20-30 secondi. Passando a 2.4 GHz migliorava la stabilità a scapito della qualità (2-3 Mbps).

Problema critico: a volte l’app impiegava 10-15 secondi per connettersi o falliva richiedendo secondo tentativo. Analizzando i log, coincideva con picchi di traffico WiFi, suggerendo che il chip fatica in ambienti congestionati.

L’audio bidirezionale funziona per comunicazioni brevi entro 4-5 metri. Oltre o con rumore di fondo decade rapidamente. Il pannello solare in giornate solari compiva micro-regolazioni ogni 45-60 minuti generando 18-20 Wh totali, più che sufficienti per il consumo quotidiano di 12-15 Wh.

Approfondimenti

Architettura del doppio tracciamento AI

L’innovazione chiave della X1 Pro sta nel sistema di tracciamento simultaneo basato su intelligenza artificiale. Due camere indipendenti lavorano in sincronia analizzando continuamente entrambi i feed per rilevare attività. Quando identifica movimento nel campo della prima camera, attiva il tracciamento motorizzato; se rileva contemporaneamente attività nella seconda, questa si muove autonomamente per seguire il secondo obiettivo.

La sfida maggiore è il passaggio di consegne quando un soggetto si sposta da un campo visivo all’altro. Baseus usa una zona di sovrapposizione centrale dove entrambe le camere vedono lo stesso soggetto: algoritmi di correlazione identificano la persona permettendo alla seconda camera di “prendere in carico” il tracciamento. Questa architettura richiede notevole potenza di calcolo, elaborando due stream 3K in tempo reale mentre coordina movimenti motorizzati e registrazione, tutto su dispositivo alimentato a batteria.

Gestione energetica e ottimizzazione consumi

L’autonomia dichiarata di 150 giorni richiede gestione energetica sofisticata che bilancia prestazioni e durata. In deep sleep solo i sensori PIR rimangono attivi assorbendo pochi milliampere. Quando rilevano movimento, il sistema si risveglia in 1-2 secondi attivando camere, connessione e registrazione.

Durante registrazione attiva il consumo sale significativamente: camere 3K (300-400 mA ciascuna), motori (picchi di 500-600 mA), processore e WiFi (200-300 mA). Il totale raggiunge 1,5-2A in uso intensivo, circa 5-7 ore di autonomia teorica con batteria da 10.000 mAh.

Il pannello solare da 3W eroga circa 2,5W effettivi in condizioni ottimali. Con 4-5 ore di esposizione giornaliera recupera 7-10 Wh, sufficiente per compensare il consumo quotidiano in uso moderato. Il tracciamento automatico mantiene incidenza perpendicolare aumentando la resa del 30-40% rispetto a pannello statico.

Intelligenza artificiale on-device e privacy

La X1 Pro implementa edge computing: l’analisi AI avviene interamente sul dispositivo senza inviare video a server cloud. I dati non lasciano il perimetro domestico tranne per streaming live o download registrazioni. Gli algoritmi girano localmente identificando persone, animali, veicoli, con solo i metadati sincronizzati per l’organizzazione della timeline.

Il compromesso è capacità di riconoscimento limitata rispetto a sistemi cloud con GPU potenti. Distingue categorie ampie con buona accuratezza ma non granularità fine come razze animali o modelli di auto. L’archiviazione locale su microSD completa il quadro privacy-friendly: accesso remoto solo tramite credenziali crittografate AES/RSA.

Questo modello senza abbonamento rompe con competitor come Ring o Arlo che monetizzano tramite piani mensili. Baseus scommette su prezzo di acquisto più alto compensato dall’assenza di costi ricorrenti.

Limitazioni del sistema e compromessi

La connettività WiFi richiede rete stabile e veloce. Con streaming 3K da due camere simultanee, il bitrate combinato supera i 10 Mbps, stressando reti congestionate. Ho riscontrato disconnessioni occasionali in momenti di alto traffico.

La dipendenza da condizioni meteo per l’autonomia solare è inevitabile. In regioni con inverni nuvolosi, il pannello contribuisce minimamente per mesi, richiedendo ricariche manuali frequenti. Il tracciamento AI in scene complesse può perdere il soggetto, recuperando in secondi ma perdendo frame potenzialmente rilevanti.

La risoluzione 3K non raggiunge il dettaglio 4K per identificazione certa oltre 6-8 metri. L’assenza di storage cloud nativo limita ridondanza: scheda danneggiata significa dati persi, diversamente da sistemi con backup automatico cloud.

Scenari d’uso ideali e meno adatti

La X1 Pro eccelle per proprietari di villette con giardini ampi, ingressi multipli o aree ad L dove il doppio sensore monitora simultaneamente zone che richiederebbero due telecamere separate. Il risparmio diventa significativo considerando che costa quanto una singola camera premium.

Abitazioni senza copertura elettrica esterna beneficiano dell’alimentazione solare: installazione weekend invece di intervento professionale. Utenti attenti alla privacy apprezzano l’architettura locale senza cloud terzi.

Meno adatta per contesti urbani densi dove installare pannelli solari è difficile e serve copertura garantita anche senza sole. Utenti non tecnici potrebbero trovare ostica la configurazione dual-camera con modalità multiple. Applicazioni con integrazione profonda smart home incontrano limitazioni: compatibilità Alexa/Google è basica.

Manutenzione e gestione nel tempo

La manutenzione richiede interventi minimi. Pulizia lenti ogni 2-3 settimane mantiene qualità visiva ottimale; in ambienti polverosi aumentare frequenza. Il pannello solare beneficia di pulizia occasionale con acqua e sapone delicato.

Aggiornamenti firmware arrivano over-the-air: durante i test ho ricevuto tre update che miglioravano stabilità e algoritmi. Processo automatico senza interruzioni. La scheda microSD ha cicli limitati: usata intensivamente può degradarsi in 1-2 anni. Scegliere schede “endurance” prolunga vita. Batteria interna non sostituibile potrebbe dimezzare capacità dopo 2-3 anni intensivi.

Integrazione nell’ecosistema smart home

La X1 Pro offre compatibilità base con Amazon Alexa e Google Assistant per visualizzare stream su display con comandi vocali: “Alexa, mostra il giardino” funziona. Non è però possibile attivare automazioni complesse tipo “se rileva movimento dopo le 23, accendi luci esterne”. Manca supporto IFTTT o API aperte.

Per utenti Apple HomeKit, la X1 Pro è esclusa senza supporto nativo. Homebridge potrebbe offrire integrazione non ufficiale ma richiede competenze tecniche. L’approccio standalone funziona autonomamente senza dipendere da hub complessi, vantaggio o limite a seconda della prospettiva.

Posizionamento di mercato e competitività

Il prezzo di lancio Kickstarter di 150$ (280$ a regime) colloca la X1 Pro nella fascia medio-alta. Il valore deriva dal doppio sensore che equivale funzionalmente a due telecamere. Considerando che camere comparabili costano 80-150€ individualmente, ottenere capacità equivalenti a prezzo inferiore rappresenta convenienza per chi ne ha bisogno.

La competizione interna viene dalla stessa Baseus: S1 Pro e S2 Outdoor offrono caratteristiche simili a prezzi inferiori. Per molti una singola camera basta, rendendo la X1 Pro investimento eccessivo. Baseus deve comunicare chiaramente i casi dove il doppio sensore fa differenza.

Ring e Arlo mantengono vantaggi in maturità ecosistema e vastità gamma. Baseus offre meno varietà compensando con innovazione e assenza abbonamenti.

Considerazioni sulla sicurezza informatica

Baseus implementa crittografia AES e RSA per comunicazioni tra telecamera e app. Le credenziali sono protette da hash con autenticazione robusta, manca però autenticazione a due fattori che sarebbe gradita.

La natura locale riduce superficie di attacco rispetto a soluzioni cloud-dipendenti. Vulnerabilità principale: sicurezza rete WiFi domestica compromessa permette accesso potenziale. Aggiornamenti firmware critici per patchare vulnerabilità: Baseus ha dimostrato reattività nel periodo beta. Password default deve essere cambiata immediatamente; Baseus forza questo cambio al primo setup prevenendo attacchi con credenziali di fabbrica.

Funzionalità

Oltre le caratteristiche core di monitoraggio e registrazione, la Baseus X1 Pro integra un set di funzionalità progettate per aumentare usabilità e valore percepito. Alcune sono implementazioni solide di standard di settore, altre rappresentano tentativi di differenziazione con successo variabile.

La modalità Patrol simula la ronda di una guardia di sicurezza. Le due camere ruotano in pattern predefiniti o personalizzabili, scansionando sistematicamente l’area di copertura. L’utente può impostare punti di interesse specifici dove le lenti devono sostare più a lungo, creando percorsi di sorveglianza adattati alla topologia della proprietà. Durante i test, ho trovato questa modalità particolarmente utile nelle ore notturne quando è meno probabile attività legittima: le camere continuano a muoversi anche in assenza di rilevamenti, registrando potenziali approcci furtivi.

Il rilevamento zone permette di definire aree dell’inquadratura che devono attivare alert e quali ignorare. Questo risolve problemi comuni come strade pubbliche nel campo visivo o proprietà dei vicini che non si vuole monitorare per rispetto della privacy. Ho configurato zone che escludevano il marciapiede oltre il cancello, riducendo drasticamente notifiche per passanti casuali.

L’audio bidirezionale trasforma la telecamera in interfono rudimentale. Premendo un pulsante nell’app, si attiva il microfono dello smartphone e l’audio viene trasmesso all’altoparlante della telecamera con latenza di 1-2 secondi. Funziona discretamente per comunicazioni brevi tipo avvisare corrieri dove lasciare pacchi o scoraggiare visitatori indesiderati, ma la qualità non permette conversazioni articolate.

La registrazione continua vs su eventi offre flessibilità nel bilanciare completezza delle registrazioni e consumo di storage. In modalità continua, la telecamera scrive ininterrottamente sulla microSD, utile per analisi forensi dettagliate ma richiede schede capienti e ricambio frequente. La modalità eventi registra solo quando i sensori PIR rilevano movimento, risparmiando spazio ma potenzialmente perdendo momenti chiave se il rilevamento fallisce.

Lo zoom digitale 8x accessibile tramite pinch gesture durante lo streaming live aiuta a ispezionare dettagli. La qualità degrada progressivamente oltre 4x ma rimane utilizzabile per identificare targhe o volti a distanze medie. Avrei preferito uno zoom ottico, anche parziale, ma comprendo i vincoli di costo e spazio in un dispositivo così compatto.

Le notifiche intelligenti si distinguono per categorie: umano, animale, veicolo. L’app permette di scegliere quali attivano alert, filtrando rumore. Chi ha animali domestici può disabilitare notifiche per gatti e cani pur mantenendo quelle per persone. La classificazione è accurata circa nell’80% dei casi nei miei test, con occasionali confusioni tra categorie simili.

L’integrazione con Alexa e Google Assistant è basilare ma funzionale. Comandi vocali mostrano lo stream su smart display compatibili. Ho testato “Alexa, mostra il giardino” e lo stream appariva sull’Echo Show in 3-5 secondi. Non supporta comandi avanzati tipo “registra per i prossimi 30 minuti” o “vai in patrol mode”.

La funzione di time-lapse genera video accelerati da registrazioni lunghe, utile per vedere l’evoluzione di una scena nell’arco di ore condensata in minuti. Ho usato questa funzione per monitorare la crescita di piante e pattern di traffico nel vialetto, scoprendo che il postino arriva sempre tra le 11:30 e mezzogiorno.

Pregi e difetti

Pregi:

Doppio sensore indipendente – Capacità di tracciare simultaneamente due soggetti diversi, unica nel segmento consumer.

– Capacità di tracciare simultaneamente due soggetti diversi, unica nel segmento consumer. Risoluzione 3K – Dettaglio superiore al Full HD per identificazione certa di volti e targhe a distanze medie.

– Dettaglio superiore al Full HD per identificazione certa di volti e targhe a distanze medie. Pannello solare tracciante – Sistema intelligente che segue il sole massimizzando energia raccolta, sostanzialmente eliminando necessità di ricarica in condizioni favorevoli.

– Sistema intelligente che segue il sole massimizzando energia raccolta, sostanzialmente eliminando necessità di ricarica in condizioni favorevoli. Nessun abbonamento – Storage locale senza costi ricorrenti, modello economico trasparente.

– Storage locale senza costi ricorrenti, modello economico trasparente. Copertura fino a 300 gradi – Area monitorata vastissima con singolo dispositivo.

– Area monitorata vastissima con singolo dispositivo. Certificazione IP65 – Resistenza provata a pioggia intensa e condizioni atmosferiche severe.

– Resistenza provata a pioggia intensa e condizioni atmosferiche severe. Installazione flessibile – Supporti multipli per parete, soffitto, palo, albero.

– Supporti multipli per parete, soffitto, palo, albero. Autonomia solida – Batteria da 150 giorni teorici, 30-45 pratici senza sole, equilibrio energetico con apporto solare.

Difetti:

Connettività WiFi instabile – Disconnessioni occasionali e tempi di riconnessione lunghi in reti congestionate.

– Disconnessioni occasionali e tempi di riconnessione lunghi in reti congestionate. Tracciamento AI non perfetto – Perdite occasionali del soggetto in scene complesse, recupero richiede secondi.

– Perdite occasionali del soggetto in scene complesse, recupero richiede secondi. Dipendenza da condizioni meteo – Autonomia degrada significativamente in periodi nuvolosi prolungati.

– Autonomia degrada significativamente in periodi nuvolosi prolungati. Prezzo pieno elevato – 280$ a regime colloca il prodotto nella fascia premium, giustificabile solo per chi sfrutta realmente il doppio sensore.

– 280$ a regime colloca il prodotto nella fascia premium, giustificabile solo per chi sfrutta realmente il doppio sensore. Integrazione smart home limitata – Compatibilità basilare con Alexa/Google, nessun supporto HomeKit o automazioni avanzate.

– Compatibilità basilare con Alexa/Google, nessun supporto HomeKit o automazioni avanzate. Storage non espandibile oltre microSD – Assenza backup cloud limita ridondanza contro guasto scheda.

– Assenza backup cloud limita ridondanza contro guasto scheda. Estetica invasiva – Design futuristico bianco si nota molto, poco adatto a chi cerca discrezione.

Prezzo

Il modello di pricing della Baseus X1 Pro segue la strategia crowdfunding con forti sconti per early adopter. Il prezzo “Super Early Bird” su Kickstarter parte da 149,99 dollari (circa 140€) per un kit base con scheda microSD da 32GB, rappresentando uno sconto del 46% rispetto al prezzo di listino dichiarato di 279,99 dollari.

Le offerte bundle amplificano la convenienza: due telecamere a 289,98$ (circa 270€) offrono risparmio del 48%, quattro unità a 579,96$ (circa 540€) mantengono lo stesso sconto percentuale. Questi pacchetti multi-camera hanno senso per proprietà ampie che richiedono copertura di più lati o edifici separati.

Confrontando con competitor, il posizionamento risulta competitivo ma non aggressivo. Una Ring Spotlight Cam Battery costa circa 200€, richiedendo però abbonamento Ring Protect da 3,99€/mese (circa 48€/anno) per funzionalità complete. Su tre anni, il costo totale di proprietà supera 340€. La X1 Pro a prezzo pieno (280$) non richiede costi aggiuntivi, risultando economicamente vantaggiosa nel medio-lungo termine.

Arlo Pro 4 si posiziona simile intorno a 250€, anch’essa richiedente abbonamento Arlo Secure da 4,99€/mese (circa 60€/anno). Anche qui, il costo triennale sfonda i 400€. Eufy SoloCam S40 rappresenta l’alternativa più diretta: telecamera solare senza abbonamento a circa 150-180€. Non offre però il doppio sensore, compromettendo il confronto prestazionale.

Il valore percepito della X1 Pro dipende fortemente dal caso d’uso. Per proprietari che necessitano copertura ampia e hanno zone complesse da monitorare, il doppio sensore vale il premium rispetto a telecamere singole. Per installazioni semplici con area ridotta, una singola camera economica potrebbe soddisfare ugualmente a frazione del costo.

La disponibilità attraverso Kickstarter introduce rischi tipici del crowdfunding: ritardi nella consegna, differenze tra prototipo e prodotto finale, possibile insolvenza del progetto. Baseus è azienda affermata con track record positivo, mitigando parzialmente questi rischi, ma resta un fattore da considerare per acquirenti avversi a incertezza. Attualmente si può ordinare su Kikstarter e avere le info sul sito ufficiale.

Post-Kickstarter, la X1 Pro sarà disponibile tramite canali retail standard (sito Baseus, Amazon, rivenditori tech). Il prezzo di listino dovrebbe attestarsi intorno ai 280-300€, cifra che la posiziona nella fascia premium del mercato telecamere consumer. A questo prezzo, la competizione si intensifica con marchi affermati che offrono ecosistemi più maturi.

Conclusioni

Dopo settimane di test intensivi, la Baseus X1 Pro si conferma un prodotto tecnicamente ambizioso che mantiene molte delle sue promesse. Il sistema a doppia camera con tracciamento simultaneo AI non è mero marketing: funziona concretamente, offrendo capacità di sorveglianza impossibili da replicare con telecamere tradizionali a sensore singolo.

L’ho trovata particolarmente efficace nel monitorare il giardino della villetta a Roma, dove ingresso principale e vialetto laterale richiedevano copertura simultanea. La capacità di seguire due persone che si muovono in direzioni opposte, o di tenere d’occhio un’auto parcheggiata mentre contemporaneamente si traccia qualcuno che cammina sul marciapiede, rappresenta valore tangibile che giustifica l’investimento per chi ha esigenze simili.

La qualità costruttiva e la resistenza atmosferica hanno superato le aspettative. Temporali autunnali romani, vento forte, temperature variabili tra 10 e 25 gradi: la telecamera ha affrontato tutto senza battere ciglio, mantenendo prestazioni costanti. Il pannello solare tracciante si è dimostrato non un gadget ma componente funzionale che effettivamente garantisce autonomia estesa.

Le criticità esistono e non vanno minimizzate. La connettività WiFi intermittente, sebbene non invalidante, rappresenta frustrazione quotidiana quando l’app impiega 15 secondi per connettersi o fallisce del tutto richiedendo secondo tentativo. Gli algoritmi di tracciamento AI, pur impressionanti, occasionalmente perdono il soggetto in situazioni complesse. L’integrazione smart home limitata deluderà chi cerca orchestrazione sofisticata con altri dispositivi.

Il verdetto finale dipende dal profilo utente. Consiglio la Baseus X1 Pro a: proprietari di villette con giardini ampi o configurazioni architettoniche complesse che beneficiano tangibilmente del doppio sensore; utenti attenti alla privacy che preferiscono storage locale a cloud; chi cerca autonomia energetica senza vincoli di cablaggio; early adopter disposti a accettare qualche imperfezione in cambio di tecnologia innovativa.

Sconsiglio invece a: chi cerca semplicità plug-and-play assoluta senza configurazioni; utenti in appartamenti con esigenze di sorveglianza basilari soddisfabili da telecamera singola economica; chi necessita integrazione profonda in ecosistemi Apple HomeKit; utilizzatori che richiedono affidabilità telecomunicativa assoluta senza tolleranza per disconnessioni occasionali.

Nel panorama affollato della videosorveglianza domestica, la Baseus X1 Pro riesce a ritagliarsi uno spazio distintivo. Non è perfetta, non è per tutti, ma per chi rientra nel suo target ideale rappresenta un’opzione seria che merita considerazione. Il prezzo crowdfunding di 150$ la rende particolarmente attraente; anche a 280$ di listino mantiene senso per installazioni che altrimenti richiederebbero due telecamere separate.

La scommessa di Baseus su innovazione hardware piuttosto che raffinamento incrementale di concetti esistenti va apprezzata. In un mercato dove molti prodotti sono cloni intercambiabili, trovare approcci genuinamente nuovi diventa sempre più raro. La X1 Pro non rivoluziona la sicurezza domestica, ma certamente la fa evolvere nella giusta direzione.