Banane modificate geneticamente: restano gialle più a lungo

Le banane modificate geneticamente per annerire più lentamente potrebbero presto comparire sugli scaffali dei supermercati. L’idea nasce da un problema enorme e quotidiano, cioè lo spreco alimentare, che colpisce questo frutto in modo particolarmente pesante. Ogni giorno miliardi di banane finiscono nella spazzatura e intervenire sul loro patrimonio genetico viene oggi visto come una possibile via d’uscita.

La proposta è semplice da spiegare anche se dietro c’è un lavoro scientifico tutt’altro che banale. Se un frutto impiega più tempo a diventare scuro resta appetibile più a lungo e di conseguenza ha meno probabilità di essere scartato. È proprio su questo meccanismo che punta l’editing genetico applicato alle banane, una tecnica che permette di intervenire in modo mirato sul DNA della pianta per modificarne alcune caratteristiche.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Perché lo spreco di banane è un problema così grande

Chiunque abbia comprato un casco di banane conosce bene la scena. Pochi giorni dopo l’acquisto la buccia inizia a riempirsi di macchie e il frutto cambia aspetto molto in fretta. Per molte persone quel colore scuro diventa un segnale per gettarlo via anche quando la polpa sarebbe ancora mangiabile. Il risultato è che un alimento diffusissimo e molto amato si trasforma in uno dei simboli più evidenti dello spreco di cibo.

Le dimensioni del fenomeno sono impressionanti. Si parla infatti di miliardi di frutti buttati ogni giorno, una quantità che rende chiaro quanto il tema non riguardi soltanto le singole famiglie ma l’intera filiera, dai magazzini fino ai banchi della frutta. Ridurre anche di poco questa perdita significherebbe recuperare una mole di cibo davvero considerevole.

Come funzionano le banane che restano gialle più a lungo

Il cuore del progetto sta nel rallentare l’imbrunimento. Le banane modificate geneticamente sono pensate per conservare il loro aspetto fresco per un periodo maggiore rispetto ai frutti tradizionali. In pratica l’obiettivo non è creare una banana diversa nel gusto o nella forma ma semplicemente allungarne la vita utile una volta raccolta e messa in vendita.

È importante capire la differenza tra l’editing genetico e altre forme di intervento sul DNA. Con questa tecnica gli scienziati agiscono su tratti specifici del patrimonio genetico del frutto con grande precisione, cercando di ottenere un risultato preciso come in questo caso una maggiore resistenza all’annerimento. Il frutto che arriva al consumatore resta quindi una banana a tutti gli effetti, solo con una caratteristica pensata per durare di più.

La domanda di fondo è proprio questa. Agire sulla genetica delle banane può davvero diventare la soluzione a uno spreco che si ripete ogni giorno su scala globale? L’ipotesi è che un frutto capace di mantenere più a lungo il suo colore giallo venga scartato meno spesso, sia nei punti vendita sia nelle case.

Dal laboratorio al supermercato sotto casa

La prospettiva più concreta è quella di trovare queste banane direttamente tra i prodotti in vendita. Il passaggio dalla ricerca agli scaffali rappresenta il vero banco di prova per una tecnologia del genere, perché è lì che si misura l’impatto reale sulla riduzione degli scarti. Una banana che resiste più giorni senza annerire potrebbe cambiare le abitudini di acquisto e di consumo di moltissime persone.

Il frutto in questione è uno dei più consumati in assoluto e proprio per questo ogni piccolo miglioramento nella sua conservazione può tradursi in numeri molto rilevanti. Le banane geneticamente modificate per imbrunire più lentamente vengono presentate come una risposta diretta allo spreco quotidiano di miliardi di frutti e potrebbero arrivare a breve anche nel supermercato più vicino.

Fonte: TecnoAndroid