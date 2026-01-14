Backup più semplici con la novità in arrivo su Google Foto

Google è sempre impegnato per migliorare il proprio ecosistema e rendere tutti i suoi strumenti più adatti alle nuove esigenze degli utenti.

Nel tempo Google ha ampliato il proprio ecosistema, sviluppando una serie di strumenti incredibilmente utili, tutti interconnessi tra di loro, proprio per aiutare e semplificare la quotidianità degli utenti.

Tra i servizi di Google troviamo anche Google Foto, che è molto utile per archiviare e gestire i contenuti multimediali come foto e video. Si possono infatti salvare questi contenuti online, in modo tale da potervi accedere da qualsiasi dispositivo. Il nuovo aggiornamento pensato da Google serve proprio per migliorare ulteriormente il servizio Google Foto.

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Come cambia Google Foto dopo le novità che verranno introdotte?

Le novità che il colosso di Mountain View introdurrà su Google Foto riguardano principalmente la gestione dei backup. I backup in questo caso risultano essere estremamente utili, perché permettono agli utenti di salvare automaticamente i contenuti, proteggendoli anche nel caso di un cambio o perdita del dispositivo principale.

Tra le novità più interessanti che Google vorrebbe introdurre in uno dei suoi strumenti principali, è proprio la possibilità di pianificare il backup di foto e video. Fino a questo momento non era possibile per gli utenti scegliere un giorno un orario preciso in cui attivare automaticamente il backup dei propri contenuti multimediali. Eppure questa sarebbe una scelta estremamente interessante, perché gli utenti potrebbero decidere quando e anche ogni quanto effettuare un backup. Oltre a questo, verranno apportate altre modifiche che permetteranno una maggiore organizzazione dei contenuti in sezioni.

Queste modifiche serviranno molto agli utenti, perché permetteranno una visione molto più trasparente e organizzata dei propri contenuti multimediali salvati su Google Foto. Anche la possibilità di riuscire a pianificare quando e come si vuole il backup risulta essere davvero importante per una maggiore organizzazione personale dei proprio dati.