Baader-Meinhof, perché vedi sempre le 11:11: il trucco del cervello

Baader-Meinhof phenomenon: forse capita anche a chi legge queste righe di notare un certo orario, sempre lo stesso, comparire molto più spesso del previsto. Le 11:11 sull’orologio, per esempio. Una volta che ci si fa caso, sembra spuntare ovunque, come se l’universo stesse mandando un segnale preciso. In realtà dietro questa sensazione si nasconde un meccanismo del cervello piuttosto comune, e una volta capito come funziona lo si riconoscerà praticamente dappertutto.

Baader-Meinhof: cosa succede davvero nel cervello

Il nome suona complicato, ma il concetto è semplice. Il fenomeno Baader-Meinhof, conosciuto anche come illusione di frequenza, descrive quella sensazione per cui qualcosa che si è appena scoperto comincia a saltare fuori in continuazione. Una parola nuova, un modello di auto, una canzone, un numero ricorrente come le famose 11:11. Sembra che la cosa sia improvvisamente diventata più frequente, mentre in verità è solo l’attenzione che è cambiata.

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Il meccanismo si poggia su due processi che lavorano insieme. Da una parte c’è quella che gli studiosi chiamano attenzione selettiva: il cervello, dopo aver incontrato un’informazione, tende a dare la priorità a tutto ciò che le somiglia. È come se accendesse un faro su un dettaglio specifico, ignorando il resto del rumore di fondo. Dall’altra parte entra in gioco il bias di conferma, cioè la tendenza a notare le prove che confermano una nostra impressione e a scartare quelle che la smentiscono. Insieme, questi due ingredienti creano l’illusione che qualcosa stia accadendo più spesso del normale.

Perché lo notiamo ovunque dopo averlo conosciuto

La cosa curiosa è che il fenomeno funziona anche con se stesso. Una volta letto questo articolo, è molto probabile che nei prossimi giorni l’espressione Baader-Meinhof salti fuori in una conversazione, in un video o in un libro, dando la strana impressione di essere ovunque. Non è magia, e nemmeno una coincidenza straordinaria. È semplicemente il cervello che ha appena imparato qualcosa di nuovo e ora lo cerca, anche senza volerlo, in tutto ciò che incontra.

Il nome ha una storia particolare. Deriva dal gruppo terroristico tedesco Baader-Meinhof, attivo negli anni Settanta, ma non perché ci sia un legame diretto con la psicologia. La definizione nacque negli anni Novanta, quando un lettore di un giornale del Minnesota raccontò di aver sentito parlare del gruppo due volte nel giro di poche ore, dopo non averne sentito nulla per anni. Da lì l’espressione cominciò a circolare per indicare proprio quella sensazione di improvvisa onnipresenza.

Capire come funziona questo meccanismo aiuta anche a ridimensionare certe convinzioni. Quando un numero, una parola o un volto sembrano perseguitarci, raramente si tratta di un disegno superiore. Molto più spesso è il modo in cui la mente filtra la realtà, selezionando ciò che le interessa e amplificandolo. Le 11:11 continueranno probabilmente a comparire sull’orologio con la stessa frequenza di sempre. La differenza è che adesso si sa perché diventano così difficili da ignorare.

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