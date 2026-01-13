Avengers: Doomsday, una insolita alleanza mostrata nel quarto teaser trailer

Marvel e Disney proseguono nella loro campagna di comunicazione dedicata ad Avengers: Doomsday. La pellicola arriverà nelle sale il 18 dicembre ma già da qualche settimana si stanno susseguendo dei teaser trailer dedicati ad alcuni protagonisti del nuovo film corale.

Dopo il filmato che conferma il ritorno di Chris Evans nei panni di Steve Rogers/Captain America, il teaser dedicato a Thor e quello sugli X-Men, ecco arrivare il quarto teaser. Questa volta, vengono mostrati più personaggi del Marvel Cinematic Universe a conferma che Avengers: Doomsday porterà in scena l’intero MCU.

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Infatti, il trailer si apre con Shuri, interpretata da Letitia Wright che cammina al fianco di M’Baku (Winston Duke). La Black Panther e Re del Wakanda stanno camminando nel deserto mentre le scene passano ad inquadrare Namor (interpretato da Tenoch Huerta) e Namora (Mabel Cadena).

Guarda i teaser di Avengers: Doomsday. Il film riunisce eroi del Marvel Cinematic Universe e arriva il 18 dicembre

Le immagini lasciano intendere che i regni di Atlantide e del Wakanda abbiano messo da parte le divergenze per affrontare la minaccia comune rappresentata da Doctor Doom. Tuttavia, il teaser continua con una scena inaspettata che conferma un’alleanza del tutto imprevedibile.

Infatti, Shuri e M’Baku raggiungono la loro destinazione rappresentata da Ben Grimm anche noto come la Cosa. Il membro dei Fantastici Quattro è interpretato da Ebon Moss-Bachrach nella recente pellicola dedicata alla famiglia di supereroi.

Possiamo immaginare che la navicella con a bordo i Fantastici Quattro sia atterrata nei pressi del Wakanda in seguito all’alterazione del Multiverso. Proprio per questo motivo, il filmato termina con l’ormai iconica frase che recita: “I Wakandiani e i Fantastici Quattro ritorneranno in Avengers: Doomsday”.

Resta da capire se Marvel e Disney abbiano ancora qualche altro teaser in programma o se i tempi sono maturi per il rilascio del primo teaser ufficiale della pellicola. In ogni caso, oltre i personaggi già annunciati con i teaser, l’ambizioso progetto conta un numero elevatissimo di attori protagonisti. Al momento, il cast conta 26 attori ma siamo certi che non mancheranno le sorprese e il numero sarà destinato ad aumentare.