Avengers: Doomsday, sale l’attesa per il trailer

L’uscita nelle sale di Avatar: Fuoco e Cenere permetterà a tutti gli appassionati degli eroi Marvel di ammirare anche il primo trailer di Avengers: Doomsday. Il filmato sarà trasmesso prima della pellicola di James Cameron e mostrerà le immagini inedite del prossimo grande crossover del Marvel Cinematic Universe.

Secondo quando condiviso tramite un post su X immediatamente rimosso, il trailer sarebbe in fase di distribuzione presso i cinema di tutto il mondo. Il filmato, tuttavia, non è visibile a nessuno prima del rilascio ufficiale in quanto protetto da una password.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Il team di Disney comunicherà alle sale la password per lo sblocco al momento opportuno per evitare che il trailer possa finire in rete prima del previsto. Questo significa che nessuno potrà vedere il filmato e scoprire maggiori dettagli su Avengers: Doomsday.

Il primo trailer di Avengers: Doomsday sarà rilasciato al cinema per tutti gli spettatori che andranno a vedere Avatar: Fuoco e Cenere

Le fonti sembrano concordi nell’indicare che il trailer avrà una durata di 1 minuto e 27 secondi. Se questa voce sarà essere confermata, il filmato si preannuncia più breve rispetto ai primi trailer di Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame. Infatti, in entrambi i casi si sono superati abbondantemente i due minuti.

Quando Avatar: Fuoco e Cenere arriverà nelle sale, possiamo immaginare che il trailer di Avengers: Doomsday sarà pubblicato anche online. Infatti, saranno in molti gli utenti pronti a registrare le scene mostrate a schermo per condividerle sui social.

Ricordiamo che il prossimo film che riunirà tutti gli eroi del MCU è atteso per il 16 dicembre 2026, quindi manca esattamente un anno da oggi. Non resta che aspettare ancora poche ore prima di scoprire in che modo il Dottor Destino minaccerà la Terra e come i Vendicatori, ancora una volta, si uniranno per fronteggiare insieme questa nuova minaccia che avrà il volto di Robert Downey Jr.