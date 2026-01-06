Avengers: Doomsday riporta gli X-Men nell’universo Marvel | TEASER

Con Avengers Doomsday, l’universo Marvel compie un passo che fino a pochi anni fa sembrava difficile da immaginare. Il terzo teaser del film, mostrato nelle sale prima di Avatar: Fire and Ash e poi diffuso online, conferma ufficialmente il ritorno degli X-Men in versione live action all’interno del Marvel Cinematic Universe. Si tratta del primo vero punto d’incontro tra i mutanti storici della saga Fox e l’universo condiviso costruito da Marvel Studios. Tutto questo alimenta l’attesa dei fan insieme alle notizie che vedono il ritorno di Captain America e di Thor.

Un teaser che punta sulla memoria

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Le immagini scelte per il teaser lavorano in modo evidente sulla nostalgia. La sequenza d’apertura mostra la scuola per giovani dotati guidata da Charles Xavier, un luogo ormai vuoto e segnato dal tempo, che diventa il simbolo della fine di un’epoca. La voce narrante è quella di Magneto, impegnato in un monologo dal tono cupo, incentrato su destino e identità, temi da sempre centrali nella mitologia degli X-Men cinematografici.

Il ritorno di Patrick Stewart e Ian McKellen nei ruoli di Xavier e Magneto rappresenta uno dei momenti più forti del teaser. I due personaggi condividono una scena che richiama in modo diretto la celebre partita a scacchi vista in X-Men: The Last Stand, un chiaro omaggio ai film che hanno segnato i primi anni Duemila.

Ciclope e nuove minacce

Lo spazio più spettacolare è riservato a Ciclope, interpretato ancora da James Marsden. Il suo raggio ottico viene mostrato con una potenza e una scala mai viste prima sul grande schermo, suggerendo un possibile ruolo più centrale all’interno della storia di Doomsday.

Il teaser lascia intravedere anche scenari più oscuri. In lontananza compare una gigantesca sagoma metallica che molti hanno già collegato ai Sentinel, i robot cacciatori di mutanti tra le minacce più iconiche dell’universo X-Men. Nessuna conferma ufficiale, ma il riferimento appare tutt’altro che casuale.

Con Avengers Doomsday, Marvel sembra voler unire passato e futuro, riportando in scena personaggi storici e aprendo nuove possibilità narrative per i prossimi capitoli della saga.