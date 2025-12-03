Autovelox: ora quelli non censiti dovranno essere spenti

Uno dei nemici più temibili di tutti gli automobilisti italiani sicuramente è l’autovelox, lo strumento di rilevazione della velocità istantanea delle vetture infatti da sempre porta nelle casse dello Stato tantissimi fondi dal momento che sono tanti gli automobilisti che infrangono il limite di velocità e vengono multati con sanzioni anche decisamente pesanti, superare i limiti di velocità infatti è ritenuta una violazione del codice della strada decisamente importante e come tale viene sanzionata.

Lo scorso 28 novembre però è scaduto il tempo utile dato ai comuni per censire tutti gli autovelox installati sul proprio territorio, nello specifico comuni, le forze di polizia e tutti gli enti regolatori avevano tempo fino a tale data per comunicare i dati tecnici degli autovelox installati sulle strade in modo che quest’ultimi venissero inseriti all’interno di un database di censimento redatto per l’appunto dal governo, in caso di assenza di un determinato autovelox quest’ultimo non può essere utilizzato sul suolo e deve essere spento.

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Non censito dunque spento

Tutti gli autovelox e guidati non sono stati comunicati al governo e che dunque non sono stati inseriti all’interno del censimento devono necessariamente essere spenti e nel caso questi ultimi dovessero restare accesi e dunque in funzione le multe comminate agli automobilisti non saranno valide e dunque questi ultimi non dovranno pagarle, come se non bastasse il governo ha pubblicato una piattaforma online con all’interno l’intero database di tutti gli autovelox censiti e dunque abilitati alla loro funzione, nel caso doveste ricevere una multa da un autovelox dunque potete controllare se quest’ultimo risulta nel database prima di pagare la multa.

In tutto ciò tra l’altro bisogna considerare il fattore omologazione dal momento che la stragrande maggioranza degli autovelox nonostante sia censito risulta comunque non omologato, tutto questo di fatto rende le multe non valide in eguale maniera, sicuramente questa gatta da pelare verrà gestita da dallo Stato, ora che il fattore censimento è stato concluso.