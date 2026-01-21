Automobili Lamborghini riconosciuta “Top Employer Italia” per il tredicesimo anno consecutivo

In Automobili Lamborghini l’attenzione costante verso i propri dipendenti è fondamentale per ottenere gli eccellenti risultati che ormai contraddistinguono la Casa di Sant’Agata Bolognese. Anche per il 2025, l’azienda ha ottenuto la certificazione di “Top Employer Italia”.

Il riconoscimento conferma un processo di rinnovamento iniziato ormai nel 2014 e che ha portato all’ottenimento della certificazione per il tredicesimo anno consecutivo. Il marchio del toro si impegna nel creare un ambiente di lavoro positivo e un benessere diffuso dei dipendenti.

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Per ottenere la Certificazione Top Employer è necessario soddisfare elevati standard richiesti dalla HR Best Practices Survey. Le analisi riguardano 6 macroaree in ambito HR e analizzano 20 diversi topic tra cui le Best Practices relative a People Strategy, Work Environment, Talent Acquisition, Learning, Diversity, Equity & Inclusion e Wellbeing.

Scopri come Automobili Lamborghini si impegna per il benessere dei dipendenti e ottiene la certificazione Top Employer Italia

Come dichiarato da Stephan Winkelmann, Chairman e CEO di Automobili Lamborghini: “Siamo davvero orgogliosi di aver ottenuto, ancora una volta, questa prestigiosa certificazione. Il Top Employer Italia rappresenta un riconoscimento concreto alle iniziative che ogni giorno sviluppiamo e portiamo avanti per rendere il contesto di lavoro un luogo positivo, inclusivo e in cui ogni persona possa sentirsi valorizzata e rispettata. L’attenzione verso i dipendenti è una filosofia che non potrà mai prescindere dalla nostra attività, consapevoli che il benessere di tutte e tutti si traduce in un benessere generale dell’azienda”.

Per raggiungere questo traguardo, Automobili Lamborghini ha applicato una vision aziendale che mettesse le persone al centro dell’azienda. Attraverso processi di inclusione, sostenibilità e trasformazione, i dipendenti diventano il motore dell’azienda. Non mancano iniziative volte alla crescita aziendale attraverso lo sviluppo delle competenze, favorendo la crescita interna dei dipendenti con percorsi di aggiornamento costante.

Inoltre, la presenza di un Contratto Integrativo e di Partecipazione firmato con le Organizzazioni Sindacali e la RSU aziendale, è possibile migliorare il benessere dei dipendenti. Infatti, si pone particolare attenzione al delicato equilibrio tra vita privata e professionale, puntando a migliorare il work/life balance.