Auto elettriche protagoniste di un anno senza precedenti

Il 2025 verrà ricordato come un punto di svolta per il mercato auto della Norvegia. Non si parla più di transizione o di tendenza emergente. Quanto di un cambiamento ormai compiuto, certificato dai numeri e visibile sulle strade. Nel corso dell’anno sono state immatricolate 179.550 nuove auto. Il dato più alto mai registrato nel Paese, superando il precedente record del 2021. A rendere questo risultato ancora più interessante è la composizione del mercato. Quasi la totalità delle nuove auto vendute è elettrica, con una quota che ha raggiunto il 95,9% sull’intero anno.

Il mese di dicembre ha fotografato meglio di qualsiasi altro questa trasformazione. In sole quattro settimane sono entrate in circolazione oltre 35 mila nuove auto, con una crescita impressionante rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Di queste, più del 97% era a zero emissioni. A incidere sulle decisioni di acquisto hanno contribuito anche le modifiche annunciate sul fronte dell’IVA, che hanno spinto molti automobilisti ad anticipare l’immatricolazione della nuova auto elettrica.

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Il dato forse più simbolico è arrivato proprio a fine 2025. Per la prima volta, il numero di auto elettriche in circolazione ha superato quello delle diesel. Un sorpasso che va oltre il valore statistico e racconta come la mobilità norvegese abbia ormai voltato pagina.

Auto, marchi e modelli: Tesla guida il cambiamento

Il mercato auto norvegese mostra anche una forte concentrazione sui modelli più apprezzati dal pubblico. Tesla si conferma protagonista assoluta, con oltre 34 mila auto immatricolate nel 2025. A trainare questo risultato è stata soprattutto la Model Y, che con più di 27 mila unità ha stabilito un primato mai visto prima per un singolo modello nel Paese.

Accanto al marchio americano, emerge però un quadro sempre più variegato. I costruttori europei mantengono una presenza solida. Invece le case automobilistiche cinesi continuano a guadagnare terreno, conquistando una fetta rilevante del mercato auto norvegese. Nel 2025, oltre 24 mila nuove auto di origine cinese sono state immatricolate. Tutto ciò è segno di una concorrenza che si fa più intensa e di un’offerta sempre più ampia.

In questo contesto, le auto con motori tradizionali appaiono ormai marginali. Le vendite di nuove auto diesel si sono fermate intorno all’1%, mentre quelle a benzina sono scese sotto lo 0,5%. Numeri che raccontano meglio di qualsiasi slogan quanto la Norvegia sia vicina all’obiettivo, dichiarato da tempo, di vendere esclusivamente auto elettriche. Il 2025 non rappresenta solo un anno record, ma la dimostrazione concreta che un altro modello di mobilità è possibile.