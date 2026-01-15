Auto elettriche made in Cina, l’accordo tra Pechino e Bruxelles

Dopo mesi di tensioni e trattative, Cina e Unione Europea sembrano aver trovato un punto di incontro sul tema delle auto elettriche prodotte in Cina. Da Pechino arriva l’annuncio di una svolta. Le due parti avrebbero raggiunto un’intesa per superare lo scontro sui dazi e sulle accuse di concorrenza sleale.

L’accordo, ancora in fase di definizione nei dettagli tecnici, punta a sostituire le tariffe punitive con un meccanismo alternativo. L’intento è garantire l’impegno sui prezzi minimi dei veicoli elettrici esportati in Europa. Una soluzione che permetterebbe a Bruxelles di tutelare l’industria automobilistica europea senza arrivare a una guerra commerciale aperta. Allo stesso tempo consentirebbe ai costruttori cinesi di continuare a operare sul mercato UE.

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Secondo le autorità cinesi, il dialogo con la Commissione europea sarebbe stato “costruttivo e pragmatico”, con l’obiettivo comune di garantire concorrenza equa e stabilità nelle catene di approvvigionamento. Un messaggio che arriva in un momento delicato, mentre l’Europa accelera sulla transizione elettrica e la Cina consolida il proprio ruolo di leader globale nel settore EV.

Ufficializzato l’accordo tra Europa e Cina per le auto elettriche prodotte da aziende cinesi

Per l’Unione Europea, l’intesa rappresenta un compromesso: da un lato si evita l’impatto immediato dei dazi su prezzi e consumatori, dall’altro si mantiene una leva politica per limitare eventuali distorsioni del mercato. Per Pechino, invece, è un segnale chiaro della volontà di difendere l’accesso al mercato europeo, oggi fondamentale per l’espansione internazionale dei brand cinesi.

Resta ora da capire come l’accordo verrà applicato nella pratica e quali marchi saranno coinvolti. Il settore automotive europeo osserva con attenzione: l’intesa potrebbe ridisegnare gli equilibri del mercato EV nei prossimi anni, tra produzione locale, importazioni e nuove strategie industriali.

In attesa dell’ufficialità da parte di Bruxelles, il messaggio politico è forte e chiaro: la linea dello scontro lascia spazio alle negoziazioni, per ora.