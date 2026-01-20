Auto elettriche: ecco quante vetture circolano in Europa

Quando si parla di auto elettriche, il dibattito ruota quasi sempre intorno alle vendite. Uno scenario che però lascia fuori un aspetto fondamentale. Perché una cosa è immatricolare un’auto, un’altra è vederla davvero circolare ogni giorno. Ed è proprio qui che entra in gioco il rapporto ACEA “Vehicles on European Roads”, che prova a rispondere alla domanda: quante auto elettriche ci sono davvero sulle strade europee nel 2024? A tal proposito, è importante guardare il contesto. In Unione Europea il numero totale di automobili continua a crescere. Si è arrivati a sfiorare i 256 milioni di veicoli in circolazione. Con un aumento dell’1,4% rispetto all’anno precedente. Se si aggiungono anche Regno Unito e Paesi EFTA si superano abbondantemente i 300 milioni. A tal proposito, l’Italia è uno dei paesi con il parco auto più numeroso e detiene anche il primato delle auto per abitante. Si parla di 701 ogni 1.000 persone. Ed è proprio l’età del parco circolante a spiegare, almeno in parte, perché la diffusione delle auto elettriche procede con tanta cautela.

Quante auto elettriche circolano in Europa?

Nel 2024, in tutta l’Unione Europea, le BEV rappresentano il 2,3% delle vetture effettivamente su strada. È un passo avanti rispetto all’1,8% dell’anno precedente, ma è ancora lontano da una presenza davvero capillare. In Italia la fotografia è ancora più nitida: solo lo 0,7% del parco circolante è composto da auto elettriche. Ciò significa che, nella vita quotidiana, l’elettrico resta un’eccezione.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Ci sono però delle eccezioni. Nei Paesi del Nord Europa l’auto elettrica è ormai parte del paesaggio urbano. La Norvegia è l’esempio più estremo, con oltre un quarto delle auto in circolazione completamente elettriche. Danimarca e Islanda viaggiano sopra il 12%. Mentre Svezia, Lussemburgo e Olanda mostrano percentuali nettamente superiori alla media UE. Al contrario, molti Paesi dell’Est e del Sud Europa restano sotto l’1%, segno che la transizione procede a velocità molto diverse.

Inoltre, se si guarda alle alimentazioni, benzina e diesel continuano a dominare le strade europee. Le ibride crescono, ma restano minoritarie, così come le plug-in e le elettriche che rappresentano ancora una fetta ridotta del totale. Dunque, la transizione verso le auto elettriche è iniziata e i numeri lo confermano, ma sulle strade europee il cambiamento è molto graduale.