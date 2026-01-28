Auricolari Bose QuietComfort Ultra: prezzo bomba con lo sconto Amazon del 17%

In questo articolo Indice dei contenuti 1 sezione 01 Auricolari Bose QuietComfort Ultra in offerta su Amazon

Un appassionato di musica non può non avere a portata di mano un paio di auricolari con caratteristiche tecniche eccellenti. Sono tante al giorno d’oggi le proposte portate sul mercato dai produttori tech, ma ogni soluzione si contraddistingue per funzionalità differenti. Un modello che senza alcun dubbio continua a conquistare chiunque è il Bose QuietComfort Ultra.

Auricolari Blueetooh realizzati dal noto marchio Bose che puntano a offrire il meglio dell’esperienza d’uso e sonora. Per fare ciò, l’azienda ha progettato e realizzato una soluzione in grado di offrire un audio immersivo che rivoluziona l’ascolto. Il suono non è più solo nella testa. E’ tutto intorno agli auricolari Bluetooth, sempre completo e bilanciato.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Offerte e codici sconto Amazon sono disponibili sui canali telegram chiamati tecnofferte e codiciscontotech: iscrivetevi subito per rimanere aggiornati su tutte le occasioni.

Auricolari Bose QuietComfort Ultra in offerta su Amazon

Sapevate che questi auricolari a marchio Bose dispongono di cancellazione del rumore all’avanguardia? Progettati con la migliore cancellazione del rumore di tutti gli auricolari Bose e ora è ancora più efficace. Non a caso, l‘ActiveSense riduce i picchi dei suoni indesiderati, così nulla potrà distrarre l’utente, nemmeno in modalità Consapevole. E’ infatti possibile scegliere la cancellazione del rumore totale in modalità Silenzio o la modalità Consapevole per sentire l’ambiente circostante. Oltre a ciò, la modalità Immersione abbina la cancellazione del rumore all’audio immersivo Bose.

Tra i tanti punti di forza di questi auricolari Bose c’è anche il design. Con ben nove combinazioni di cuscinetti auricolari e anelli stabilizzatori che seguono il contorno delle orecchie si ottiene la migliore aderenza e il massimo del comfort. Non a caso, i morbidi inserti a forma di ombrello isolano dai rumori esterni.

Lo sconto Amazon sul prezzo di listino consente di acquistare gli auricolari Bose QuietComfort Ultra al costo di soli 249,95 euro anziché 299,95 euro.