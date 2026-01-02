Asus Vivobook Go 15: che prezzo su Amazon con lo sconto di oggi

Produttività ai massimi livelli per tutti gli utenti che vogliono effettivamente mettere le mani sull’Asus Vivobook Go 15, riuscendo in questo modo a risparmiare anche un ingente quantitativo di denaro rispetto al suo listino iniziale. La spesa è davvero minima grazie alla promozione Amazon attiva solo per qualche giorno, e con scorte limitate.

Il notebook rientra perfettamente nella fascia media, avendo nelle sue disponibilità un display da 15,6 pollici, che sfrutta tecnologia IPS LCD (con trattamento anti-riflesso), per raggiungere una risoluzione massima in FullHD e un refresh che, purtroppo, si ferma ai 60Hz. Sotto il cofano si può trovare un processore AMD Ryzen 3 7320U, alle cui spalle sono dislocati 8GB di RAM e anche 512GB di memoria interna su SSD.

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Il sistema operativo non poteva che essere, ovviamente, Windows 11 Home, senza particolari personalizzazioni software, così da limitare al massimo le infiltrazioni esterne in un’esperienza che si preannuncia perfettamente Windows stock. Lo chassis è realizzato in plastica, sebbene comunque presenti una finitura opaca che non trattiene le impronte, e conferisce una forte eleganza in contrasto con il colore nero del display.

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Asus Vivobook Go 15: la promozione Amazon è da urlo

La spesa per l’acquisto di questo Asus Vivobook Go 15 è decisamente più bassa del normale, se considerate che comunque vi ritrovate a poter investire un contributo finale di 399 euro per il suo acquisto, ottima cifra in confronto ai 479 euro previsti in origine di listino. Premete questo link per effettuare l’ordine.

I materiali utilizzati per la costruzione del prodotto sono nel complesso davvero ottimi, sebbene come vi dicevamo in precedenza sono plastici, dimostrando una elevata robustezza e affidabilità, anche nell’utilizzo sul medio/lungo periodo. Per maggiori dettagli e informazioni, collegatevi al link sovrastante.