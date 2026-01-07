Asus: il monitor da gaming è con il 40% di sconto su AMAZON

Quanto è possibile risparmiare sull’acquisto di un monitor da gaming? davvero tantissimo. Dovete sapere infatti che il modello attualmente in promozione viene addirittura scontato del 40% rispetto al suo listino iniziale di 799 euro, grazie appunto all’ottima opportunità offerta da Amazon stessa.

La variante oggi acquistabile è la XG27AQDMG, si tratta del monitor Asus ROG OLED di ultima generazione, con diagonale da 26,5 pollici, impreziosito dalla possibilità di fare affidamento su una risoluzione QHD (2560 x 1440 pixel), appunto tecnologia OLED, e soprattutto refresh rate a 240Hz. Come tutti i modelli di casa ASUS ROG, anche il corrente risulta essere sicuramente uno dei migliori per tecnologia e qualità generale, riuscendo a raggiungere picchi qualitativi nettamente superiori alla media.

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Il design è iconico, anche se meno aggressivo di tanti altri modelli in commercio, in questo modo il consumatore si ritrova ad avere la possibilità di utilizzare lo stesso monitor sia in ambito lavorativo, che proprio dedicato al gaming. L’unica colorazione disponibile è ovviamente il nero, senza possibilità di sceglierne altre o variare a piacimento.

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Asus, ecco lo sconto sul monitor da gaming

La spesa finale per l’acquisto di questo monitor è fortemente ridotta rispetto al passato, o meglio al listino iniziale di 799 euro. Parliamo appunto di una riduzione del 40%, in modo tale che si possa arrivare a dover versare un contributo di 479 euro per il suo acquisto definitivo a questo link.

La spedizione viene al solito gestita da Amazon, con consegna a domicilio completamente gratuita. La garanzia, della durata di 24 mesi, vi permette di coprire tutti i difetti di fabbrica, senza i danni che potreste voi stessi causare in fase di utilizzo. Rappresenta sicuramente una delle migliori soluzioni su cui fare affidamento, nella possibilità di avere il massimo con il minimo sforzo.