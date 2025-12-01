Arriva uno sticker smart che monitora la salute mentre si beve?

Un semplice gesto quotidiano, come bere da un bicchiere, potrebbe presto diventare uno strumento per monitorare la salute. È l’idea alla base di un progetto sviluppato dall’Università della California San Diego. Qui un gruppo di ingegneri ha creato Smart Cup, un piccolo adesivo intelligente capace di misurare i livelli di vitamina C senza bisogno di aghi, prelievi o batterie. La tecnologia sfrutta un elemento naturale che tutti produciamo costantemente: il sudore delle dita. Il dispositivo si presenta come uno sticker sottile, flessibile e quasi impercettibile, composto da una pellicola polimerica, un idrogel poroso e una bio-fuel cell minuscola. Quest’ultima genera energia utilizzando le sostanze presenti nel sudore, eliminando così la necessità di batterie. L’idrogel cattura la micro-sudorazione dei polpastrelli, mentre un circuito raccoglie i segnali chimici e li trasmette via Bluetooth.

Ecco come funziona il nuovo sticker smart

A differenza dei sensori tradizionali applicati direttamente sulla pelle, Smart Cup si pone su un oggetto di uso quotidiano. Gli ingegneri parlano di dispositivi “invisibili”, capaci di monitorare parametri fisiologici in modo discreto e naturale. Nei primi test, gli adesivi sono stati applicati a bicchieri di plastica, con volontari che hanno bevuto succo d’arancia. In pochi minuti, i sensori hanno rilevato variazioni nei livelli di vitamina C nel sudore delle dita. La velocità di rilevamento è fondamentale: la vitamina C cambia rapidamente nell’arco della giornata e metodi tradizionali non permetterebbero un monitoraggio continuo.

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Un ulteriore vantaggio è il costo contenuto. La produzione di ogni unità richiede pochi centesimi. Il progetto non si limita alla vitamina C: il team sta già lavorando per estendere il monitoraggio ad altri nutrienti e biomarcatori. Ciò con l’obiettivo di integrare il sistema con smartphone e dispositivi di uso comune. In futuro, Smart Cup potrebbe rappresentare un primo strumento di screening economico e immediato, capace di fornire informazioni sulla nutrizione. Strumenti simili potrebbero trasformare gesti ordinari come bere un bicchiere in momenti di consapevolezza sulla propria salute.