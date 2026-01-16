Arbitro Assicurativo: la svolta per risolvere i reclami RC Auto

Dal 15 gennaio è ufficialmente in funzione l’Arbitro Assicurativo. Sarà una nuova figura di riferimento per chi ha problemi con la propria polizza RC Auto e vuole risolvere un reclamo in modo più rapido ed economico.

L’Arbitro Assicurativo si presenta come un meccanismo alternativo al giudice, con procedure più snelle e tempi di decisione più contenuti. Utile soprattutto nei casi in cui un conducente ritiene di essere stato trattato ingiustamente da un’assicurazione. Ad esempio per rifiuto di risarcimento, ritardi nelle liquidazioni o interpretazioni controverse delle condizioni di polizza. Tutti casi in cui questo nuovo strumento può fare la differenza.

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Come funziona l’Arbitro Assicurativo?

L’utente che intende presentare un reclamo può farlo direttamente online tramite una piattaforma dedicata, senza la necessità di un avvocato. La procedura è organizzata in modo da risultare accessibile e comprensibile anche a chi non ha competenze in ambito legale. Basta compilare un modulo con i dettagli del problema e allegare eventuali documenti (come denuncia, corrispondenza con la compagnia o perizie).

Una volta ricevuta la richiesta, l’Arbitro procede con una valutazione imparziale del caso e può contattare entrambe le parti per raccogliere ulteriori informazioni o chiarimenti. Entro un periodo prestabilito viene emessa una decisione vincolante, che la compagnia assicurativa è tenuta a rispettare.

Le implicazioni

Prima chi non era soddisfatto della gestione di un reclamo RC Auto doveva affidarsi alle vie tradizionali previste. Trattasi di percorsi che possono richiedere mesi o addirittura anni, con costi spesso non indifferenti.

Con l’Arbitro Assicurativo la risoluzione di una controversia diventa più immediata e meno onerosa. Il nuovo sistema è anche progettato per ridurre il carico di lavoro sui tribunali, alleggerendo il sistema giudiziario e il carico di lavoro che causa tutti i rallentamenti.

Chi può utilizzare l’Arbitro Assicurativo

Possono accedere a questa procedura tutti i titolari di una polizza RC Auto che sono in disaccordo con la propria compagnia. Non ci sono requisiti particolari legati a importi o tipologie di danno. Lo scopo principale è proprio dare voce agli utenti nella gestione dei loro reclami, con un giudizio equo basato sui fatti e sulla documentazione presentata.