Apple valuta la produzione dei chip in India: partiti i primi colloqui

Apple nell’ultimo periodo sembra avere delle volontà ben chiare e una di queste verte sulla possibilità di spostare la sua produzione in territorio indiano. L’India infatti è al momento uno snodo molto importante per la produzione degli iPhone e per la loro distribuzione sul mercato indiano appunto e anche negli Stati Uniti. La volontà adesso è quella di portare lì anche le attività legate al mondo dei chip proprietari, sia per quanto riguarda i test che per quanto riguarda il packaging.

I primi contatti con i partner locali

Secondo quanto riportato, Apple avrebbe avviato colloqui preliminari con alcuni produttori di semiconduttori indiani per valutare lo spostamento di una parte delle attività di assemblaggio e test dei chip per iPhone direttamente in India. Le trattative sarebbero ancora in una fase definita “esplorativa”, segno che non esistono decisioni definitive, ma che l’interesse è concreto.

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Tra le aziende coinvolte viene citata CG Semi, realtà impegnata nella costruzione di un impianto OSAT a Sanand, nello Stato del Gujarat. Gli impianti OSAT si occupano proprio delle fasi di assemblaggio e collaudo dei semiconduttori, un passaggio cruciale prima dell’integrazione finale nei dispositivi.

Quali chip potrebbero essere coinvolti

Al momento non è chiaro quali componenti rientrerebbero nel progetto. È plausibile che Apple voglia muoversi con cautela, iniziando da prodotti considerati a rischio più contenuto. Tra i candidati più probabili vengono indicati i display controller, chip fondamentali per la gestione degli schermi ma meno complessi rispetto ai processori principali.

Oggi la produzione dei display per iPhone è affidata a fornitori come Samsung, LG e BOE, mentre i controller arrivano da aziende quali Samsung, Novatek, Himax e LX Semicon. Nella maggior parte dei casi, produzione e packaging avvengono tra Corea del Sud, Taiwan e Cina. Spostare anche solo una parte di questo flusso in India rappresenterebbe un cambiamento significativo nella catena di approvvigionamento.

Una sfida impegnativa per l’industria indiana

CG Semi non è un nome paragonabile ai grandi protagonisti globali del settore, come TSMC. Proprio per questo, un’eventuale collaborazione con Apple sarebbe al tempo stesso un’opportunità enorme e una sfida complessa. Cupertino è nota per standard qualitativi estremamente rigorosi e per processi di controllo molto severi, che metterebbero alla prova qualsiasi nuovo partner.

Secondo le informazioni disponibili, Apple starebbe comunque dialogando anche con altri potenziali interlocutori, mantenendo aperte diverse opzioni. L’obiettivo sembra essere quello di costruire gradualmente un ecosistema industriale in India, riducendo la dipendenza da altre aree e rafforzando la resilienza della propria filiera.

Se questi primi contatti dovessero trasformarsi in progetti concreti, l’India potrebbe diventare non solo un centro di assemblaggio, ma anche un tassello sempre più importante nella produzione dei componenti chiave dei dispositivi Apple.