Apple, una “due giorni” per lanciare MacBook Pro OLED e iPad mini 8

Apple prepara un doppio appuntamento a Los Angeles per il 27 e il 28 ottobre, una vetrina di due giorni riservata ai creatori di contenuti in cui dovrebbero debuttare tre nuovi Mac e iPad mini 8. Chi si aspetta il classico evento trasmesso in diretta streaming, però, rimarrà deluso perché questa volta il formato sarà parecchio diverso dal solito.

Più che una presentazione tradizionale, l’azienda punta infatti su vere e proprie “esperienze” pensate per chi realizza video e contenuti online. Lo schema ricalca quello già previsto a New York per martedì 13 ottobre, quando la casa di Cupertino accoglierà un gruppo di creator per mostrare da vicino alcune novità. Niente palco con keynote seguito in tutto il mondo, quindi, ma un approccio più raccolto e orientato al contatto diretto con i prodotti.

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MacBook Pro con schermo OLED, il cambiamento più profondo

I protagonisti principali dovrebbero essere i nuovi MacBook Pro da 14 e 16 pollici, attesi intorno a martedì 27 ottobre insieme agli altri dispositivi in arrivo. Si parla di un rinnovamento importante, forse il più corposo degli ultimi anni per questa linea di portatili. Il punto di svolta è il display OLED, accompagnato dal supporto al touchscreen, una caratteristica che sui computer della Mela non si era mai vista.

Sotto la scocca troverebbero posto i chip M5 Pro e M5 Max, mentre sul fronte dello schermo comparirebbe la Dynamic Island, già familiare a chi usa un iPhone. Il design sarebbe anche “significativamente più leggero” rispetto alle versioni attuali. Non è escluso poi l’arrivo di un modem firmato Apple, il C1X oppure il C2, che garantirebbe la connettività cellulare integrata senza bisogno di appoggiarsi a hotspot esterni.

Accanto ai modelli di fascia più alta dovrebbe arrivare anche un MacBook Pro da 14 pollici aggiornato con il chip M6, una variante pensata per completare la gamma con il processore di nuova generazione.

iMac, iPad mini 8 e Mac Studio completano il quadro

Tra i computer in arrivo figura pure iMac da 24 pollici, che riceverebbe il chip M6 e una serie di nuove colorazioni. Un aggiornamento meno vistoso rispetto a quello dei portatili, ma comunque significativo per chi aspettava di rinnovare la propria postazione desktop.

Decisamente più ricco il pacchetto di novità per iPad mini 8. Il piccolo tablet passerebbe a uno schermo OLED e monterebbe il chip A20 Pro, con una fotocamera frontale collocata sul lato orizzontale, comoda soprattutto per le videochiamate. Completano l’elenco un sistema audio riprogettato e una struttura resistente all’acqua, due migliorie che rendono questo modello molto diverso dal predecessore.

Nello stesso periodo dovrebbe arrivare anche Mac Studio con 512 GB di RAM, che Apple aveva già annunciato per “fine ottobre”. Con ogni probabilità, quello di Los Angeles sarà l’ultimo grande lancio dell’azienda nel 2026.

Fonte: TecnoAndroid