Apple: un home hub con base motorizzata e focus sull’AI in arrivo

Da tempo si parla del primo vero home hub firmato Apple, un dispositivo pensato per diventare il punto di riferimento della casa connessa. Ora emerge un dettaglio finora rimasto fuori dalle indiscrezioni: il prodotto sarebbe dotato di una base motorizzata capace di ruotare e orientare automaticamente lo schermo. A rivelarlo è The Information, che descrive un dispositivo con display, speaker integrato e una “robotic swiveling base”, con un’attenzione marcata alle funzioni basate sull’intelligenza artificiale.

Il periodo scelto per il debutto non sarebbe casuale. L’arrivo dell’home hub potrebbe coincidere con il rilascio di iOS 26.4 e con un aggiornamento più evoluto di Siri, suggerendo una strategia che punta a legare sempre di più hardware domestico e assistente intelligente.

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Uno schermo che si muove nello spazio

Secondo le informazioni disponibili, l’home hub adotterebbe una configurazione compatta: uno schermo di dimensioni contenute, un sistema audio integrato e una base in grado di muoversi. Non si tratterebbe quindi di un semplice smart display statico, ma di un oggetto capace di cambiare orientamento nello spazio in modo autonomo.

La funzione precisa della base non è stata chiarita, ma l’ipotesi più accreditata è che il dispositivo possa ruotare verso le persone presenti nella stanza. Un comportamento pensato per migliorare l’interazione vocale e visiva, in modo simile a quanto già visto con Echo Show. A supporto ci sarebbe un insieme di sensori in grado di rilevare la presenza e i movimenti degli utenti, permettendo allo schermo di “seguire” chi parla.

Un cambio di rotta rispetto ai rumor precedenti

Finora le indiscrezioni sull’home hub parlavano di due varianti: una da montare a parete e una da appoggio, con una base simile a quella di HomePod mini. Nessun riferimento, però, a componenti meccaniche o movimenti robotici. Questo nuovo dettaglio cambia la prospettiva e apre a scenari più dinamici.

La descrizione richiama anche un altro progetto citato in passato. Secondo Mark Gurman di Bloomberg, Apple starebbe lavorando a un robot da tavolo previsto non prima del 2027, con display in stile iPad montato su un braccio orientabile a 360 gradi. L’home hub con base motorizzata potrebbe rappresentare una prima sperimentazione di quell’idea, in forma più semplice.